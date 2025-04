El Celeste que dirige Darío Alaniz acumula cuatro derrotas seguidas y se ubican último con 3 puntos.

Darío Alaniz Gutiérrez Sport club uno.jpeg Darío Alaniz sufrió como entrenador su cuarta derrota seguida y el equipo se ubica último. Foto: NIcolas Rios/ Diario UNO

Con respecto a su continuidad, aseguró: "Desde este barco no me tiro y vamos a seguir trabajando. A los jugadores simplemente le dije que levanten la cabeza porque no le robaron nada a nadie y hay que seguir para adelante, nosotros venimos a trabajar todos los días con la intención de mejorar con todos los inconvenientes que tenemos".