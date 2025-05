Con Lautaro Martínez en duda, Inter y Barcelona disputarán un vibrante duelo por el boleto a la final de la Champions League

lautaro martinez.jfif Lautaro Martínez es duda para el once inicial del Inter.

"Decidiremos junto al equipo médico y los jugadores, que me tendrán que decir sus sensaciones. Dependerá todo de sus sensaciones. Un jugador que no puede iniciar, es complicado que pueda ayudar en los últimos 25 del partido. Lautaro no se entrena desde el partido del Barcelona", confesó el DT del elenco italiano en conferencia de prensa.

El Barcelona, por su lado, viene de ganarle por 2-1 al Valladolid en LaLiga, aumentando cada día más sus chances de conseguir el título local, estando a solo cuatro puntos de su escolta el Real Madrid a falta de cuatro fechas por jugarse.

En esta semifinal, españoles e italianos protagonizarán el duelo del lado de la llave que dejará a un finalista que ya fue campeón del certamen. Del otro lado se enfrentarán dos que todavía no ganaron nunca la Orejona: Arsenal y PSG.

lamine yamal.jfif Lamine Yamal es la figura del Barcelona.

Semifinales de Champions League: probables formaciones de Inter vs Barcelona

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Yann Aurel Bisseck; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Denzel Dumfries; Marcus Thuram y Mehdi Taremi o Lautaro Martínez.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric García, Íñigo Martinez, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé; Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

La otra llave de la semifinal de la Champions League: Arsenal vs PSG

En la otra vereda se encuentran el PSG y Arsenal. El equipo de Luis Enrique recibirá en el Parque de los Príncipes a los Gunners este miércoles 7 de mayo, desde las 16, en el partido de vuelta de las otras semifinales. La ida terminó a favor del equipo parisino por 1 a 0 con gol de Dembelé.