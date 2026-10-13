Cómo le fue a Boca jugando las semifinales de la Copa Sudamericana

Al año siguiente, en 2005, el rival del Xeneize en semifinales fue la Universidad Católica de Chile. La ida disputada en la Bombonera finalizó igualada 2-2. Sin embargo, en la vuelta dio una muestra de carácter al imponerse por 1-0 gracias al gol de Rolando Schiavi a la hora de juego. Posteriormente, alzó nuevamente el título al derrotar en la final a Pumas de México.

La tercera, y última ocasión hasta el momento, fue en 2014 cuando tuvo como rival a River. Tras un empate 0-0 en La Bombonera, la vuelta comenzó favorable para Boca con un penal al minuto de juego. Pero Marcelo Barovero le atajó el remate a Emmanuel Gigliotti y el Millonario se quedó con el triunfo 1-0 tras el gol de Leonardo Pisculichi.

Ahora, en 2026, el historial suma un nuevo capítulo con el cruce entre el Xeneize y Vasco da Gama.