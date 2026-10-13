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Cómo le fue a Boca jugando las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca jugará, este martes en la Bombonera, el primer chico de la serie de semifinales ante Vasco Da Gama. Cómo le fue jugando en esta instancia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca afrontará su cuarta llave de semifinales en la Copa Sudamericana.

Boca afrontará su cuarta llave de semifinales en la Copa Sudamericana.

Boca se enfrentará con el Vasco da Gama de Brasil en su cuarta presentación en las semifinales de la Copa Sudamericana. Se trata del segundo torneo de clubes más importante del continente donde el Xeneize, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, buscará volver a hacer historia.

La primera vez que disputó esta instancia fue en 2004, superando a Inter de Porto Alegre antes de consagrarse campeón. Al año siguiente repitió la hazaña eliminando a Universidad Católica, mientras que su último antecedente semifinalista fue en 2014 frente a River.

El historial de Boca en semifinales de la Copa Sudamericana

El camino de Boca en esta etapa comenzó en la edición de 2004 ante el siempre complicado Inter de Brasil. En el encuentro de ida se impuso por 4-2, mientras que en la revancha le alcanzó con una igualdad sin goles en tierras brasileras para clasificar a la gran final, donde terminó consagrándose campeón tras vencer a Bolívar.

Al año siguiente, en 2005, el rival del Xeneize en semifinales fue la Universidad Católica de Chile. La ida disputada en la Bombonera finalizó igualada 2-2. Sin embargo, en la vuelta dio una muestra de carácter al imponerse por 1-0 gracias al gol de Rolando Schiavi a la hora de juego. Posteriormente, alzó nuevamente el título al derrotar en la final a Pumas de México.

La tercera, y última ocasión hasta el momento, fue en 2014 cuando tuvo como rival a River. Tras un empate 0-0 en La Bombonera, la vuelta comenzó favorable para Boca con un penal al minuto de juego. Pero Marcelo Barovero le atajó el remate a Emmanuel Gigliotti y el Millonario se quedó con el triunfo 1-0 tras el gol de Leonardo Pisculichi.

Ahora, en 2026, el historial suma un nuevo capítulo con el cruce entre el Xeneize y Vasco da Gama.

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