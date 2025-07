Carlitos Tevez debuta en Talleres ante San Lorenzo por el Torneo Clausura: cuándo juegan y adónde verlo

san lorenzo 1

En el Centro de Alto Rendimiento del club cordobés, el ex entrenador de Rosario Central e Independiente fue presentado como nuevo entrenador del equipo tallarín tras un año sin dirigir en Argentina: “Estaba esperando algo que me movilice. Le dije a Andrés (Fassi) que tenía ganas de dirigir a Talleres, que era el único club de Argentina que podía moverme de la comodidad que tenía. Por su estructura, totalmente diferente que me tocó vivir, tanto Central como Independiente. Estoy feliz de estar acá”.

Seis textuales de Carlitos Tevez como DT de Talleres

“La camiseta de Talleres tiene que estar toda transpirada. Y después busquemos el juego lindo. No podemos dar un metro de ventaja. Después busquemos el fútbol”

“Buscamos que Talleres vuelva a ser protagonista, de menor a mayor. No hay que pensar que estamos anteúltimos en la tabla. Estamos pensando para adelante, pensando en volver a tener el ADN de Talleres".

tevez 3

“Tengo la sensación de que estoy en casa. No es fácil sentirse como en casa. En los lugares donde me tocó dirigir era un desconocido. Acá me siento uno más de la gente que trabaja en el club, uno más de los muchachos, uno más de la gente, que va a saber entender los momentos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CATalleresdecba/status/1943287011529335242&partner=&hide_thread=false Bienvenido Carlos Tévez a #Talleres



" , " pic.twitter.com/YftWfIgD7O — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) July 10, 2025

“Acá el escudo está por encima de cualquier nombre que se lleva en la espalda. El que quiera estar, se sube al barco".

"Llegué cuatro y algo, justo para el entrenamiento. Hablaré con Andrés por los casos particulares (de futbolistas). Las cosas que hablaré con los futbolistas quedarán en el vestuario”.

“Confió plenamente en este plantel. Me gustaría que se queden todos. No soy quién para que un jugador pueda avanzar en su carrera. Siempre voy a estar del lado del jugador, porque me tocó estar en ese lado muchos años. Si el jugador quiere irse, tiene que irse".