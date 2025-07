Caos en Colón vs Mitre (SdE): graves incidentes con los hinchas, la policía y los jugadores obligaron a suspender el partido

Los minutos restantes se completarán a partir de las 11 de la mañana de este martes, en el estadio a puertas cerradas. Sumado a este resultado parcial, el elenco dirigido por Andrés Yllana cosecha apenas 21 puntos en 19 fechas y está a once puntos de la zona roja. "La campaña no es buena, pero no justifica este lío”, fue lo que manifestó el DT a la salida del encuentro.