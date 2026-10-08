Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su fallecimiento: el emotivo homenaje

Luego, el club de la Ribera compartió una foto de Russo con el mensaje "siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno", frase célebre del DT al atravesar su dura enfermedad. Mientras que el último posteo fue una serie de imágenes del DT en sus diferentes etapas en el club.

Russo, quien conmocionó al fútbol tras su fallecimiento hace solo un año (8 de octubre de 2025), dirigió a Boca en tres periodos. El primero de ellos fue en el 2007, donde se destaca el título en la Copa Libertadores y la final alcanzada en el Mundial de Clubes, donde cayeron 4-2 ante el Milan.

Miguelo volvió más de 19 años después al club, en el 2020, y protagonizó una inolvidable remontada para ganarle a River el título en la Superliga, además de conquistar la Copa de la Liga y alcanzar las semis en la Copa Libertadores, todo en el mismo año.

Finalmente, Russo regresó a Boca a mediados del 2025 para un tercer y último ciclo, aunque su estado de salud solo le permitió dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

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La muerte de Russo generó una enorme conmoción en el fútbol argentino debido a que era un DT muy querido por todos los clubes que dirigió en el fútbol argentino. Incluso, Miguelo se había ganado el respeto hasta de sus clásicos rivales. Un claro ejemplo es la cantidad de hinchas de River que se acercaron el día de su despedida.