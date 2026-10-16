Boca iguala 1 a 1 con Talleres de Córdoba finalizado el primer tiempo en La Bombonera

Boca de ubica en el 3° puesto del Grupo A, con 21 puntos, con el pasaje al Reducido casi asegurado, pero con el gran objetivo de trepar en la Tabla Anual, donde comparte el segundo puesto con Argentinos Juniors (51), debajo de Independiente Rivadavia (52).

El partido

Boca recibe a Talleres con un mix de titulares y suplentes. Desde el inicio tomó la iniciativa el Xeneize, que con las subidas de Blanco, combinando con Merentiel, generó a los 3' la primera jugada de gol.

De todos los ángulos: un tremendo golazo de Matías Galarza.



¡Está ganando Talleres en La Bombonera! pic.twitter.com/VUftwIoqCX — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 17, 2026

A los 10', en uno de los primeros adelantamientos de Talleres, mientras esperaban una pelota profunda de Matías Galarza, éste midió, y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo a Montero y puso el 1 a 0 para los cordobeses.

GRAN REACCIÓN con el BUEN PASE de LAUTARO BLANCO para el GOL de MIGUEL MERENTIEL. #Boca le EMPATA 1-1 a #Talleres.



¿Será el 9 en Brasil ante #VascodaGama? pic.twitter.com/TI3rJEii7I — Diego (@_diegomolina10) October 17, 2026

Talleres tuvo oportunidad de estirar cifras, pero Boca se recuperó del golpe y llegó a la igualdad. A los 17' Blanco recuperó la pelota a expensas de Baroni, que reclamó falta, y le cedió la pelota a Miguel Merentiel, que puso el empate 1 a 1 en La Bombonera.

Leonel Flores a los 34' tuvo la oportunidad clara de poner en ventaja a Boca, pero la buena respuesta del arquero Ezequiel Unsain evitó la caída de la visita. Apenas cuatro minutos después, el arquero de la T volvió a salvar su arco, esta vez ante un disparo de Ayrton Costa.

Con el tiempo cumplido, una desinteligencia entre los centrales Costa y Di Lollo, le permitió a Álvaro Martínez rematar de frente al arco, pero su remate dio en el palo, y Boca se pudo ir al descanso en igualdad.