En la segunda jornada de la 13ª fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors recibe la visita del colero Talleres de Córdoba, en una semana complicada, donde los de Arruabarrena están con la mente en varios focos: la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana, la tabla anual y los lesionados.
Boca iguala 1 a 1 con Talleres de Córdoba finalizado el primer tiempo en La Bombonera
Por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca enfrenta a Talleres pensando en la Tabla Anual
El encuentro se disputa en el Estadio Alberto J. Armando -La Bombonera-, controlado por el árbitro Luis Lobo Medina, apoyado en el VAR por José Carreras.
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Boca de ubica en el 3° puesto del Grupo A, con 21 puntos, con el pasaje al Reducido casi asegurado, pero con el gran objetivo de trepar en la Tabla Anual, donde comparte el segundo puesto con Argentinos Juniors (51), debajo de Independiente Rivadavia (52).
El partido
Boca recibe a Talleres con un mix de titulares y suplentes. Desde el inicio tomó la iniciativa el Xeneize, que con las subidas de Blanco, combinando con Merentiel, generó a los 3' la primera jugada de gol.
A los 10', en uno de los primeros adelantamientos de Talleres, mientras esperaban una pelota profunda de Matías Galarza, éste midió, y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo a Montero y puso el 1 a 0 para los cordobeses.
Talleres tuvo oportunidad de estirar cifras, pero Boca se recuperó del golpe y llegó a la igualdad. A los 17' Blanco recuperó la pelota a expensas de Baroni, que reclamó falta, y le cedió la pelota a Miguel Merentiel, que puso el empate 1 a 1 en La Bombonera.
Leonel Flores a los 34' tuvo la oportunidad clara de poner en ventaja a Boca, pero la buena respuesta del arquero Ezequiel Unsain evitó la caída de la visita. Apenas cuatro minutos después, el arquero de la T volvió a salvar su arco, esta vez ante un disparo de Ayrton Costa.
Con el tiempo cumplido, una desinteligencia entre los centrales Costa y Di Lollo, le permitió a Álvaro Martínez rematar de frente al arco, pero su remate dio en el palo, y Boca se pudo ir al descanso en igualdad.