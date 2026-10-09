Boca empata con Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que arrastra un invicto de 16 partidos.

A los 7 minutos Cerato se fue solo por la derecha, remató al arco y Montero la sacó al córner tras una buena atajada.

Pero a los 14 minutos llegó la apertura del marcador para La Gloria. Vino el tiro libre de Sosa, la defensa xeneize no la pudo rechazar, Alarcón tomó el rebote y marcó el primero para el equipo dirigido por el Traductor Fores (el ex técnico de Godoy Cruz).

A los 23' Valencia lo empató para los orientados por el Vasco Arruabarrena. Ledesma saltó para embolsar una pelota adentro del área, fue molestado por los propios jugadores cordobeses, cayó, quisieron rechazar el balón, que le pegó al ecuatoriano y puso el 1 a 1.