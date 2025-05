A Fabbiani le preguntaron si dirigiría a Boca y su respuesta sorprendió: "Soy recontra gallina, pero..."

La respuesta de Fabbiani ante un hipotético llamado de Boca

En medio de la entrevista que concedió ante los micrófonos de Radio La Red, a Cristian Fabbiani le preguntaron si existía una lista de clubes a los cuales no dirigiría.

Luego de algunos segundos de silencio, el Ogro aceptó el juego: "Nombramelos y te digo". Marcelo Palacios, uno de los conductores del ciclo comenzó con su listado.

Tras reconocer que no aceptaría sentarse en los bancos de suplentes de Rosario Central y Banfield (por su paso como jugador y DT de Newell's y su etapa como futbolista en Lanús), llegó el momento de Boca.

"Jajaja, sos tremendo", comenzó Fabbiani, esperando el momento en el que llegara la pregunta por el Xeneize. En ese momento, sin dudarlo, sorprendió.

Para comenzar, expresó: "No sé, Boca te respondo no sé. Yo soy un profesional y a mis hijos no les da nadie de comer, entonces yo busco lo mejor para mí y mi familia, es la realidad”.

"Yo soy recontra Gallina, pero cuando a mi en River no me pagaban la gente no vino y me pagó. Entonces, yo soy profesional y si algún día tengo que dirigir a Boca, dirigiré a Boca. Es la realidad", sentenció Fabbiani sin pelos en la lengua.