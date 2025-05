Luciano Brasolin, un mendocino en el corazón de El Eternauta

Hijo de Eduardo y Liliana, es el segundo de cuatro hermanos varones. Se crió en la Sexta Sección, donde pasó su adolescencia y se formaron muchas de sus influencias creativas.

Luciano Brasolin en Japón.jpg Luciano en Japón. "El trabajo de El Eternauta me dejó la vara muy alta", indicó. Gentileza

Radicado en Toronto, Luciano es director de animación 3D y trabaja como artista técnico para DNEG, una de las empresas de efectos visuales más importantes del mundo. Su trayectoria incluye una participación destacada en producciones como Dune, The Last of Us, y The Rings of Power, entre muchas otras. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que marca realmente la diferencia en su historia es su vínculo con la ciudad de Mendoza, y su rol esencial en la producción de la serie que adapta el icónico cómic El Eternauta.