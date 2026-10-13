A 19 años de la tarde mágica de Riquelme ante Chile con dos joyas de tiro libre: revivila

El conjunto comandado por Alfio Basile saltó a la cancha con: Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Milito, Gabriel Heinze; Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Maxi Rodríguez; Juan Román Riquelme; Lionel Messi y Carlos Tevez.

Chile formó con: Claudio Bravo; Cristian Álvarez, Miguel Riffo, Waldo Ponce; Gonzalo Fierro, Manuel Iturra, Arturo Vidal; Matías Fernández; Eduardo Rubio, Humberto Suazo, Mark González.

Por el lado de Argentina también ingresaron Fernando Gago, Sergio Aguero y Javier Saviola; en el combinado trasandino entraron Hugo Droguett, Marcelo Salas y Claudio Maldonado.

El equipo arbitral estuvo integrado por colegiados uruguayos: Martín Vázquez (árbitro principal), Pablo Fandiño como primer asistente y Walter Rial como segundo asistente, mientras que Fernando Cabrera ofició de cuarto árbitro.

Una fotografía de 2007 del trascendental partido donde Riquelme brilló.

A 19 años de la noche mágica de Riquelme ante Chile

A los 25 minutos del primer tiempo Riquelme acomodó la pelota y a su lado se colocó Maxi Rodríguez (quien también se destacaba por su buena pegada, aunque con el pie izquiero) y el 10 no dudó: la mandó a guardar en el palo que cuidaba Claudio Bravo.

Cuando la primera etapa se terminaba Román tuvo la oportunidad de ampliar el marcador también de tiro libre, pero esta vez desde el sector derecho. La ecuación no cambió: se paró junto a Lionel Messi (quien en ese entonces utilizaba la 18 en su espalda) y el derechazo se volvió a colar en el palo izquierdo del arquero chileno.

Finalmente, la Selección argentina ganó 2 a 0 y las dos joyitas tuvieron la marca del 10, representando los primeros tres puntos para los dirigidos por Alfio Basile.

Riquelme perdió la sonrisa con la salida de Alfredo Basile y con Diego Maradona la relación con la Selección argentina se rompió.

La historia no terminó bien para Riquelme en ese proceso de Eliminatorias

Más allá del auspicioso comienzo de la Selección en las Eliminatorias, el fútbol depara grandes sorpresas y una de ellas se dio cuando el conjunto dirigido por Alfio Basile cayó en Santiago por 1 a 0 (gol de Fabián Orellana), lo que provocó la renuncia del entrenador argentino el 15 de octubre de 2008, apenas un año después de los dos goles de Román Riquelme.

Luego, Diego Armando Maradona fue designado como entrenador del combinado nacional el 28 de octubre y presentado oficialmente en conferencia de prensa el 4 de noviembre de 2008.

Más adelante, en marzo de 2009, Riquelme anunció su renuncia de carácter "definitivo" a la Selección argentina; el Diez acusó "diferencias irreconciliables" con Maradona, por lo que se quedó sin viajar al Mundial 2010.

En dichas Eliminatorias, el ídolo de Boca convirtió cuatro goles - tres de ellos de tiro libre - en nueve partidos disputados. En la tabla de goleadores de Argentina, estuvo acompañado por Sergio Agüero (misma cantidad, pero en 12 partidos) y Lionel Messi (misma cantidad, en 18 encuentros).