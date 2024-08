Video: el padre de Lamine Yamal fue apuñalado y hay preocupación

"Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor. Un fuerte abrazo para todos", fue le mensaje que emitió en una historia en Instagram.

Además, el texto fue acompañado por una canción del cantante Morad, 'He visto', escogió una parte concreta de la letra: "Ahora me vienen do' tonto', y quieren mi nombre a mí mancharme, y no saben dónde cogerme, y no saben dónde darme. He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello".

Nasraoui fue apuñalado en la noche del martes en un aparcamiento de Mataró, ciudad donde reside con su familia. Según informaron desde España, su pronóstico era grave, por lo tanto fue trasladado de urgencia al hospital de Can Ruti en Badalona.

Fuentes de la investigación informaron que antes del hecho hubo una pelea previa donde el padre del futbolista de Barcelona se había enfrentado a varios vecinos después de que estos presuntamente lo insultaran y le lanzaran un líquido.

Esto fue controlado por la policía local, sin embargo, horas más tarde, fue atacado por varias personas y sufrió varias heridas de arma en el torso y los brazos.

Este jueves, la policía de Barcelona informó que detuvieron un cuarto implicado. Todos están acusados de tentativa de homicidio y se los está interrogando.

Además, le está tomarán declaración a varios testigos del hecho, al igual que se hará con el agredido una vez que se recupere.

Así agredieron al padre de Lamine Yamal

