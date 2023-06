El caso de David Beckham es sin dudas uno de los más conocidos a nivel mundial. El ex jugador inglés es accionista minoritario desde el 2020 del Inter Miami CF.

Beckham lo adquirió 7 años después de que se retirara de las canchas, habiendo pasado por la Major League Soccer.

El Inter Miami fue fundado oficialmente el 28 de enero de 2018, cuando la MLS anunció que la ciudad del sur de Florida acogería a la vigesimoquinta franquicia de la liga.

From Dream to Reality: All- Access with David Beckham as Inter Miami CF officially kicks off.