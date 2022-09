Paige Spiranac, la mujer más sexy del mundo, mandó un contundente mensaje tras recibir críticas

►TE PUEDE INTERESAR: Nadia Podoroska ya está en semifinales en el WTA de Chennai

Spiranac el miércoles pasado publicó una historia de Instagram, donde contó que hubo comentarios negativos de su última publicación, donde estaba en un campo de golf con un short rosa ajustado.

La publicación de Paige Spiranac

"Honestamente, la cantidad de hombres que me llaman 'gorda' en esta publicación es el siguiente nivel, jajaja. He tenido que borrar tantos comentarios que casi nunca hago", dijo.

"Sé que mi cuerpo es una gran parte de mi marca y eso viene con un territorio, pero es difícil mantener mi peso ideal todo el tiempo año tras año. Tengo que trabajar muy duro en el gimnasio y con dieta. No me sale de forma natural. Puede ser una derrota cuando las personas mencionan las inseguridades de mi cuerpo", posteó.

"Me encantaría comenzar a compartir más de mi plan de acondicionamiento físico y lo que como con todos ustedes porque estoy seguro de que muchos de ustedes sienten una presión corporal similar. Solía hacer ejercicio para lucir bien, pero ahora estoy tratando de hacer ejercicio para sentir la comida", continuó Spiranac.

Paige había contado una desagradable anécdota que le ocurrió.

"Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que lo había estafado por 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora", cerró.