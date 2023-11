Mauricio Pinilla criticó duramente a Messi y al Dibu Martínez y Paredes lo cruzó

"No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor", añadió.

Luego Pinilla habló de Dibu Martínez y dijo en ESPN: "Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo".

Tras la publicación de las declaraciones por parte de la página de Instagram, @Dataref, Leandro Paredes afirmó: "¿Quién?", en referencia a Mauricio Pinilla. Además, Luciano Acosta, figura argentina de la MLS, acompañó el comentario de Paredes: "Pará, Leandro, guardala".

