La periodista Morena Beltrán está de novia: quién es el futbolista que la enamoró

morena-beltran1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: River busca un triunfo ante San Lorenzo para seguir con chances de pelear arriba

"Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal", le dijo Beltrán hace algunas semanas a la radio Urbana Play.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCcodjdRL5zv%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=bc44bb3f-87c4-4a83-85c4-2f37b0d89e26&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF1oGwH7GQPyT5lxwHUedWMEcHVRaYVjwtYZCnhbeaoIZC5YHXSKBttvgly7jAOcZCudboHYqrQk6g03YXeYdBamSiyHxNNDrPpSZCHOUFiofEBKaRZCZAjqfhVUPJzybqszBgZAyfvn7bgMGDkvs14dSdSWWsEGUPwQ7ekZCmBOhDIazr6YdkMZD View this post on Instagram A post shared by @tomimantia

El piropo de Morena Beltrán para su novio

"Ninguno con ese porte", respondió la periodista de ESPN Morena Beltrán en los posteos que su novio hizo en Instagram en este último tiempo.

►TE PUEDE INTERESAR: PSG, con Messi, visita al Olympique Lyon: hora y TV del partido

Pero fue Mantia el que dio a conocer el romance con una publicación de una foto en las redes.

Morena-Beltrán-Tomás-Mantía-1.jpg

La foto fue ublicada hace 21 semanas, por lo que el noviazgo vendría desde hacer varios días.

El sábado el jugador que lleva el número 6 en Flandria dijo en Twitter: "Nombres de pibas fieles: Morena".

morena beltran2.jpg

Quién es Tomás Mantia

Tomás Mantia es un defensor de 28 años que jugó en Alvarado de Mar del Plata -ascendió a la Primera Nacional-, Defensores de Belgrano, Tiro Federal y Pontelambrese del ascenso italiano.

Es hincha de Rosario Central, por ello en otra foto se lo ve junto a Beltrán y otros amigos en el estadio Gigante de Arroyito durante el último verano.