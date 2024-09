El video de la pelea entre Andrés Fassi y Andrés Merlos

Fassi-Merlos.jpg

Y Fassi dijo que Merlos fue quien lo agredió con una piña y que le dio una patada a Hugo Gatti, vicepresidente de la T. También señaló que iniciará acciones legales contra el juez por lo sucedido.

Apenas terminó la conferencia de prensa del presidente de Talleres, su hijo Sebastián Fassi publicó en sus redes sociales una foto del golpe a su padre.

Andrés Fassi contra Chiqui Tapia

“Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de un año y medio. Me fui a Buenos Aires un domingo y no me recibiste. Luego quedamos para el lunes, tampoco me recibiste, y el martes tampoco. Ya el miércoles tuve que volver a Córdoba”, dijo Fassi.

“No solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. Hace cuatro o cinco años que vengo hablando de esto contigo y con Beligoy”, dijo al referirse también a Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.