El Huevo Acuña tuvo una picante discusión con un hincha del Sevilla

Huevo-Acuña-1.jpg

Acuña se acercó a un grupo de hinchas que se quejaban del presente del equipo y apuntó contra uno de ellos: “¿Por qué me insultas? ¿Por qué me insultas?”, le recriminó el ex jugador de Ferro y Racing.

“¿Querés ponerte la camiseta vos? ¿Querés?”, continuó el "Huevo", a lo que el hombre le contestó: “Yo creo que alguna cosilla hago”. Ante esto, el lateral izquierdo siguió en alza con su enojo: “¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vení un día. Vení al entrenamiento”.

Sin embargo, el hincha le respondió: “Yo vengo todos los días… Yo pago 1400 euros para estar ahí”. El cruce terminó con una nueva frase del zurdo: “Bueno dale, entonces insultos a nadie. No se escondan cuando nos insultan”.

huevo-acuña2.jpg

Sevilla cosechó solo 12 puntos en las 13 fechas disputadas de LaLiga, por lo que se ubica en el puesto 13 en la tabla de posiciones del certamen después de ganar dos partidos, empatar seis y perder cuatro.

