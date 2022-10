El enojo de Carlos Tevez con Ricardo Centurión que es noticia

carlos-tevez1.jpg

"Estos próximo 15 días serán fundamentales. La comisión ya tiene los nombres que quiero que vengan. Si no armamos un equipo competitivo, entonces sí es muy difícil seguir", dijo el ex atacante de Boca Juniors.

Centurión, cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield, actualmente se entrena en soledad con un kinesiólogo poque está separado del plantel profesional del club de Liniers. Tras un mal paso por San Lorenzo volvió a Vélez, dueño de su pase, pero en el Fortín no lo quieren.

La depresión de Ricardo Centurión

"Me había cansado de la vida. Estaba agobiado y necesitaba aislarme de todo. Por eso me fui de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo", le dijo el mes pasado Centurión a Radio La Red al justificar sus faltazos a los entrenamientos en San Lorenzo.