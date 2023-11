Alejandro Garnacho tuvo un gran gesto con un niño inglés que tenía puesta la camiseta de Argentina

garnacho 3.jpg

Lo que no sabía el niño era que Garnacho le tenía una sorpresa, porque no solo paró con su auto si no que también le regaló un par de botines suyos, con una dedicatoria especial.

Vestido con un pantalón corto y con la remera de la Selección argentina (llevaba una bufanda del Manchester United), este pibe se sorprendió al ver que Garnacho giró a su costado del asiento para regalarle un par de botines con su respectiva caja autografiada, los mismos que utilizó en el gol de chilena que recorrió todo el mundo.

El gran gesto de Alejandro Garnacho