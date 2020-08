Diario UNO

El delantero de Deportivo Merlo, Cristian Fabbiani, se enojó porque su madre sufrió un hecho de inseguridad en Aldo Bonzi, provincia de Buenos Aires. El Ogro contó lo sucedido un video que publicó en su cuenta de Instagram, pero luego lo borró.

"A la 1 de la mañana tuve que venir desde Capital hasta Bonzi porque quisieron entrenar a robar a la casa de mi mamá y no había patrulleros disponibles. La verdad que ya no entiendo nada más", comenzó diciendo el ex River Plate e Independiente Rivadavia.

Y prosiguió: "Hasta la policía ya le tiene miedo a los chorros porque me dieron a entender eso. Por eso no salen de noche por miedo que los maten".

"Ojalá que este Gobierno pueda mejor la seguridad para que todo vuelva a la normalidad en mi país y que los presos no seamos nosotros. Lo más triste es que hacía 140 días que no estaba con mi mamá y la tuve que ver en esta situación", afirmó furioso el Ogro.

El ex Lanús ya se había mostrado ofuscado por el crimen de Fernando Marino, un hombre de 28 años que fue asesinado en Adrogué aparentemente por un intento de robo.

"Ya no entiendo más nada de nuestro país. A esta gente se le tiene que pegar un tiro en medio de la frente, es de la única manera que se puede terminar con estas lacras. Y no me vengan a hablar de los derechos humanos", había expresado hace pocos días.