Dos fans de Tyson Fury se sacaron una selfie y terminaron de fiesta

Según dijo The Sun, lo destacado es que luego se unieron a la fiesta dos jóvenes fanáticas. Se trata de Stella Kabelis, de 21 años, y Kailah Downie, de 24, quienes se acercaron a Fury para sacarse una selfie. El boxeador aceptó y les pidió los números de teléfono.

Tyson Fury took two women on a booze bender