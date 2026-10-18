Karim Crücce hizo su primera defensa del título pesado de boxeo de la FAB con KO al Chiquito Bracamonte

Haciendo un circo promocional una vez finalizada la pelea, el ex campeón de pesos completos Leandro Robutti desafió a Crücce arriba del cuadrilátero.

Con una importante presencia de público en el estadio FAB, Crucce se lució y concretó el objetivo. Comenzó con un trabajo inicial de desgaste al cuerpo, a las zonas blandas de Bracamonte, que se veía gigante comparado con el campeón.

El campeón, más veloz, fue sumando castigo arriba (cabeza) e imprimiendo sus combinaciones. Bracamonte aguantaba y trataba de encerrarlo a Crücce y quitarle movilidad, pero un cross de izquierda lo dejó, y lo siguió una ráfaga de golpes que terminó con Chiquito Bracamonte cayendo pesadamente y de espaldas a la lona.

Cuando el árbitro Daniel Sánchez estaba completando la cuenta, del rincón del retador ingresaron al ring para atender rápido a su pupilo, que estuvo varios minutos para recuperarse.

Karim Crücce dejó su novel carrera en el boxeo profesional con 10 triunfos, todos por KO, y ninguna derrota ni empate. Por su parte, Ariel Bracamonte quedó 15-14-0, 8 KO.