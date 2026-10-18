Karim Crücce hizo su primera defensa del título pesado de boxeo de la FAB con KO al Chiquito Bracamonte

El púgil bonarense Karim Crücce sigue dominando la escena del boxeo profesional en la máxima categoría, el peso pesado, al retener con éxito su título argentino de la FAB en su primera defensa. El de Las Flores puso KO1 al experimentado cordobés Ariel Chiquito Bracamonte.
En la pelea principal de la velada realizada en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo, televisada por TyC Sports, el hijo de Walter Crücce y Roxana Laborde, Karim Crücce, el campeón de peso pesado más joven del pugilismo nacional pudo en la lona a su rival a 30 segundos de finalizar el combate.
Karim Crücce sigue a puro KO como campeón de boxeo peso pesado
Pese a los 40 kg de diferencia y la mayor altura del Chiquito Bracamonte (143,100 kg), Karim Crucce (103,00 kg) sacó en la primera vuelta al retador y retuvo de esta manera el título argentino, en lo que era su primera defensa ante el rival más experimentado que había enfrentado hasta ahora.
Haciendo un circo promocional una vez finalizada la pelea, el ex campeón de pesos completos Leandro Robutti desafió a Crücce arriba del cuadrilátero.
Con una importante presencia de público en el estadio FAB, Crucce se lució y concretó el objetivo. Comenzó con un trabajo inicial de desgaste al cuerpo, a las zonas blandas de Bracamonte, que se veía gigante comparado con el campeón.
El campeón, más veloz, fue sumando castigo arriba (cabeza) e imprimiendo sus combinaciones. Bracamonte aguantaba y trataba de encerrarlo a Crücce y quitarle movilidad, pero un cross de izquierda lo dejó, y lo siguió una ráfaga de golpes que terminó con Chiquito Bracamonte cayendo pesadamente y de espaldas a la lona.
Cuando el árbitro Daniel Sánchez estaba completando la cuenta, del rincón del retador ingresaron al ring para atender rápido a su pupilo, que estuvo varios minutos para recuperarse.
Karim Crücce dejó su novel carrera en el boxeo profesional con 10 triunfos, todos por KO, y ninguna derrota ni empate. Por su parte, Ariel Bracamonte quedó 15-14-0, 8 KO.
En pocas palabras
- Karim Crucce: Retuvo el título argentino de peso pesado por KO ante Ariel Bracamonte.
- Defensa exitosa: Crucce, invicto y con todas sus victorias por KO, superó al experimentado retador en el primer round.
- Evento FAB: La pelea cerró la cartelera