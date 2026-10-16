La realidad del pugilismo argentino nos vuelve a repetir la dolorosa imagen de nuestro púgiles en la lona en las salidas al boxeo internacional. Abraham Buonarrigo dio batalla hasta la mitad del pleito en Francia, mientras que Edilberto Fernández, también del gimnasio Chacón; además de los bonaerenses Brian Ríos y Brian Ronner, no pasaron del primer round.
Abraham Buonarrigo dio batalla pero no pudo con el local Benjamin Mendes Tani en Francia
En una jornada olvidable para los púgiles argentinos en el boxeo internacional, Abraham Buonarrigo y otros dos compatriotas fueron noqueados en Francia
En la llamada pomposamente competencia Argentina vs. Francia, dentro de la velada organizada este jueves pasado por la empresa gala Palatina Box en el casino de la ciudad de Enghien, Val-d'Oise, Francia, los cuatro argentinos demostraron su fragilidad ante rivales de segundo orden.
El Turco Abraham Buonarrigo se la jugó ante Mendes Tani
Abraham Buonarrigo (82,300 kg) arrancó bien frente al local Benjamin Mendes Tani (82,100), que venía de coronarse campeón Internacional OMB e Intercontinental semipesado de la IBO. En el pleito preparatorio (para el local) a ocho asaltos, en peso semicompleto, el de Guaymallén salió a borrar la pésima imagen de su compatriotas que no pasaron del primer asalto.
El Turco, un supermediano natural, se paró muy movedizo, atento y con buen esquive. Tomó la iniciativa de ir a buscarla a la figura local, punteando y tomando distancias con los jabs, para luego agredir con veloces ganchos y salir para evitar la contra. El rival, supo sorprender exclusivamente con uppercuts, aunque dejó mejor imagen el argentino en los primeros asaltos.
Pero pronto el moreno Mendes Tani sacó veloces manos rectas que alcanzaron la cabeza del mendocino, aunque en pocas ocasiones, ya que Abraham demostró buenos recursos defensivos al principio. Sin apurarse, el local abrió con estos golpes rectos, para luego acorralar y arremeter con curvos en la corta distancia y por dentro. En el cuarto asalto el local conectó un potente gancho a la cabeza, Buonarrigo se quejó de que había sido en la parte posterior de la cabeza, y este fue el principio del fin.
Cuarto y quinto round nefastos para Abraham Buonarrigo
En el quinto capítulo, luego de mardarlo al piso con un gancho corto por dentro en un cruce, un par de ganchos arriba, seguidos de un derechazo cruzado a la mandíbula, envió al mendocino a la lona, y pese a que se levantó, era evidente su mal estado, y el árbitro decretó de inmediato el nocaut técnico.
Como atenuante vale destacar que la negociación para esta pelea fue iniciada el domingo por la noche, y concretada al día siguiente, por lo que Buonarrigo y Edilberto Fernández llegaron apenas unas horas antes del pesaje del día miércoles, lo que les dio mucha ventaja a los anfitriones.
En pocas palabras
- Boxeo argentino: Cuatro compatriotas, incluyendo a Abraham Buonarrigo, fueron noqueados en Francia.
- Abraham Buonarrigo: Cayó por nocaut técnico en el quinto asalto ante el local Benjamin Mendes Tani.
- Resultados negativos: Otros tres pugilistas argentinos tampoco superaron el primer round en la velada.