Abraham Buonarrigo dio batalla pero no pudo con el local Benjamin Mendes Tani en Francia

El Turco, un supermediano natural, se paró muy movedizo, atento y con buen esquive. Tomó la iniciativa de ir a buscarla a la figura local, punteando y tomando distancias con los jabs, para luego agredir con veloces ganchos y salir para evitar la contra. El rival, supo sorprender exclusivamente con uppercuts, aunque dejó mejor imagen el argentino en los primeros asaltos.

Pero pronto el moreno Mendes Tani sacó veloces manos rectas que alcanzaron la cabeza del mendocino, aunque en pocas ocasiones, ya que Abraham demostró buenos recursos defensivos al principio. Sin apurarse, el local abrió con estos golpes rectos, para luego acorralar y arremeter con curvos en la corta distancia y por dentro. En el cuarto asalto el local conectó un potente gancho a la cabeza, Buonarrigo se quejó de que había sido en la parte posterior de la cabeza, y este fue el principio del fin.

Cuarto y quinto round nefastos para Abraham Buonarrigo

En el quinto capítulo, luego de mardarlo al piso con un gancho corto por dentro en un cruce, un par de ganchos arriba, seguidos de un derechazo cruzado a la mandíbula, envió al mendocino a la lona, y pese a que se levantó, era evidente su mal estado, y el árbitro decretó de inmediato el nocaut técnico.

Como atenuante vale destacar que la negociación para esta pelea fue iniciada el domingo por la noche, y concretada al día siguiente, por lo que Buonarrigo y Edilberto Fernández llegaron apenas unas horas antes del pesaje del día miércoles, lo que les dio mucha ventaja a los anfitriones.