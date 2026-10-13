Abraham Buonarrigo relanzado al boxeo internacional: pelea este jueves en Enghien, Francia

Abraham Buonarrigo aplicó con todo pragmatismo en su plan estratégico dentro del pugilismo, el dicho que dice que "a la oportunidad la pintan calva", y este lunes por la noche salió volando a Francia para aprovechar una chance para insertarse de lleno en el boxeo internacional. Este jueves peleará en una megavelada con una estrella ascendente del pugilismo galo.
El Turco Buonarrigo peleará en la Sala del Casino de Enghien, cerca de París, en Francia. Su rival será el actual campeón intercontinental semipesado nacido en Guinea-Bisáu (África Occidental) Benjamin Mendes Tani. Pero el de Guaymallén no viajará solo, ya también está programado en la misma velada su compañero del gimnasio de Pablo Chacón, el correntino radicado en Las Heras Edilberto King Kong Fernández.
Abraham Buonarrigo se mide con el local Benjamin Mendes
El mendocino, campeón Cono Sur semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y ex campeón Sudamericano supermediano, enfrentará en el pleito de semifondo -a ocho asaltos en peso semipesado- al actual campeón Internacional OMB e Intercontinental FIB de los 79,38n kg (175 libras), sin títulos en juego. El plato principal de la velada será el enfrentamiento entre el francés Milan Prat y el sudafricano Brandon Thysse, por el Título Mundial superwelter vacante de la Organización Internacional de Boxeo -OIB/IBO-, entidad no reconocida por la FAB.
Abraham Buonarrigo (17-5-0, 14 KO), de 31 años, fue contactado el domingo para esta pelea del jueves, y sin pensarlo mucho, aceptó de inmediato, por la importancia del desafío y las puertas que le abrirá al del barrio Lihué un triunfo ante el francés de 28 años, y con un récord profesional de 10 ganadas, 3 por KO; 1 derrota y 0 empates. Viene de ganar sus cinturones internacionales el pasado 23 de mayo en Egipto, al noquear en 4 rounds al ucraniano Daniel Lapin.
En pelea complementaria, a ocho rounds, peso semipesado, subirá Edilberto Fernández (9-1-0, 6 KO) a enfrentar al local local Raphael Monny (9-1-0, 3 KO). El King Kong, nacido en Colonia Tatacua, Corrientes, llegó al gimnasio de Pablo Chacón, tras un paso por la ciudad de Bell Ville, Córdoba, donde debutó como profesional.
Una repentina pero anhelada oportunidad para el Turco Buonarrigo
"Esta pelea la confirmé el domingo. Se trata de un combate de 8 rounds, y no es por título. Peleamos este jueves 15, y el pesaje es el miércoles" comenzó contando Buonarrigo, que agregó este lunes por la noche: "Todavía estoy acá en Mendoza y viajo mañana (por este martes)".
Luego el medallista de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023 sumó: "Estoy muy contento con la oportunidad que se me presentó Raúl. La verdad que me avisaron medio así de la nada, pero por suerte yo estoy bien preparado. La semana pasada estuve entrenando con la selección argentina en el CeNAR. Hice una buena preparación y me encuentro en un buen momento la pelea, por eso la aceptamos", alcanzó a relatar el pugilista, un supermediano natural, en pleno armado del bolso para viajar a combatir en una división superior.
El festival, donde participarán los dos boxeadores de nuestro medio será transmitido en directo por el canal de Youtube Palatina TV.
En pocas palabras
- Abraham Buonarrigo: El boxeador mendocino peleará este jueves en Francia ante Benjamin Mendes Tani.
- Boxeo internacional: La velada, en la Sala del Casino de Enghien, contará también con Edilberto Fernández.
- Oportunidad: La pelea representa una chance para Buonarrigo de insertarse en el circuito boxístico mundial.