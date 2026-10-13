Abraham Buonarrigo relanzado al boxeo internacional: pelea este jueves en Enghien, Francia

Abraham Buonarrigo (17-5-0, 14 KO), de 31 años, fue contactado el domingo para esta pelea del jueves, y sin pensarlo mucho, aceptó de inmediato, por la importancia del desafío y las puertas que le abrirá al del barrio Lihué un triunfo ante el francés de 28 años, y con un récord profesional de 10 ganadas, 3 por KO; 1 derrota y 0 empates. Viene de ganar sus cinturones internacionales el pasado 23 de mayo en Egipto, al noquear en 4 rounds al ucraniano Daniel Lapin.

La resignación de Daniel Lapin, tras ser noqueado por Benjamin Mendes Tani en Guiza, Egipto.

En pelea complementaria, a ocho rounds, peso semipesado, subirá Edilberto Fernández (9-1-0, 6 KO) a enfrentar al local local Raphael Monny (9-1-0, 3 KO). El King Kong, nacido en Colonia Tatacua, Corrientes, llegó al gimnasio de Pablo Chacón, tras un paso por la ciudad de Bell Ville, Córdoba, donde debutó como profesional.

Abraham Buonarrigo es el actual campeón Cono Sur, título internacional de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-.

Una repentina pero anhelada oportunidad para el Turco Buonarrigo

"Esta pelea la confirmé el domingo. Se trata de un combate de 8 rounds, y no es por título. Peleamos este jueves 15, y el pesaje es el miércoles" comenzó contando Buonarrigo, que agregó este lunes por la noche: "Todavía estoy acá en Mendoza y viajo mañana (por este martes)".

Luego el medallista de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023 sumó: "Estoy muy contento con la oportunidad que se me presentó Raúl. La verdad que me avisaron medio así de la nada, pero por suerte yo estoy bien preparado. La semana pasada estuve entrenando con la selección argentina en el CeNAR. Hice una buena preparación y me encuentro en un buen momento la pelea, por eso la aceptamos", alcanzó a relatar el pugilista, un supermediano natural, en pleno armado del bolso para viajar a combatir en una división superior.

El festival, donde participarán los dos boxeadores de nuestro medio será transmitido en directo por el canal de Youtube Palatina TV.