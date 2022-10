Por qué Facundo Campazzo aún no debutó en Dallas Mavericks

►Te puede interesar: Manu Ginóbili tuvo otra gran noche con los San Antonio Spurs

campazzo 1.jpg Facundo Campazzo siguió el debut de Dallas Mavericks junto al banco de suplentes

Kidd, una leyenda de la NBA, argumentó que Campazzo aún no tiene una preparación suficiente junto al equipo como para sumar minutos, pero además el base de la selección argentina aún no está habilitado para jugar por no tener aún la visa de trabajo necesaria.

El ex Peñarol de Mar del Plata firmó un contrato de un año que según reveló la prensa de Dallas no está garantizado, un detalle que permite a los Mavericks rescindir el vínculo antes del 10 de enero del 2023.

campazzo 2.jpg Campazzo estuvo en la previa a la par de sus compañeros

Derrota de los Dallas Mavericks

En el cotejo disputado en el estadio Footprint Center, Campazzo estuvo ubicado detrás de los suplentes de su equipo sin indumentaria deportiva.

El esloveno Luka Doncic, quien fue compañero de Campazzo en el Real Madrid, fue el goleador del Dallas y del partido con 35 puntos desglosados en 8-13 en dobles, 2-10 en triples y 13-13 en libres, añadiendo nueve rebotes y seis asistencias, seguido por Christian Wood con 25 y Specer Dinwiddie con 15.

https://twitter.com/dallasmavs/status/1582940338577997824 The Luka Special pic.twitter.com/HNsvPf1SAi — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 20, 2022

Por el lado de Phoenix, Devin Booker sobresalió con 28 tantos (9-19, 1-1 y 7-7), además de contar con 18 de Deandre Ayton y 15 de Cameron Johnson.

El próximo partido de Dallas será el sábado 22 cuando reciba desde las 21.30 (hora de Argentina) en el American Airlines Center a Memphis Grizzlies.

Unos segundos para Bolmaro en Utah Jazz

El que sí tuvo acción, aunque solo por 55 segundos y sin protagonizar acciones relevantes, fue el escolta cordobés Leandro Bolmaro -de 22 años y que se suma tras su paso por Minnesota Timberwolves- en el triunfo de Utah Jazz ante Denver Nuggets por 123 a 102, en el estadio Vivint Arena de los Jazz.

En Utah, Colin Sexton fue el goleador con 20 puntos, mientras que el finlandés Lauri Markkanene aportó 17, mientras que en Denver el serbio Nikola Jokic culminó su noche con 27 unidades y Aaron Gordon con 22.

Otros resultados de la NBA

Detroit Pistons 113-Orlando Magic 109, Indiana Pacers 107-Washington Wizards 114, Atlanta Hawks 117-Houston Rockets 107, Brooklyn Nets 108-New Orleans Pelicans 130, Memphis Grizzlies 115-New York Knicks 112 (Tiempo extra), Miami Heat 108-Chicago Bulls 116, Toronto Raptors 108-Cleveland Cavaliers 105; Minnesota Timberwolves 115-Oklahoma City Thunder 108, San Antonio Spurs 102-Charlotte Hornets 129 y Sacramento Kings 108-Portland Trail Blazerts 115.

Este jueves habrá solo dos encuentros: Philadelphia Sixers-Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers.