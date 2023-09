Mundial de Básquet 2023: cuándo es la final entre Serbia y Alemania

Estados Unidos, vigente titular olímpico y cinco veces campeón del mundo, quedó afuera del partido decisivo por segunda edición consecutiva ya que se había despedido en los cuartos de final de China 2019.

Al seleccionado norteamericano no le alcanzaron los 23 puntos del escolta de Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, mayor anotador del juego.

