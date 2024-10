En una acción sobre el cierre del último cuarto, Campazzo intentó un complicado tiro desde la línea de tres para igualar el cotejo, pero la pelota no ingresó y el base se dirigió rápidamente hacia uno de los jueces para exigir que cobre una supuesta falta.

La misma, fue realizada con gritos y gesticulaciones que no gustaron en los encargados de impartir justicia, por lo que decidieron expulsar al cordobés quien se perderá este jueves el partido ante Partizan de Belgrado.

Embed

Campazzo y el Real Madrid en la Euroliga

Facundo Campazzo, con paso por la NBA, donde jugó en Denver Nuggets y Dallas Mavericks, culminó ese encuentro con 19 puntos y 9 asistencias. Por su parte, Gabriel Deck, logró convertir 11 puntos y bajar 5 rebotes.

Luego de que finalice el duelo, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, no quiso armar un revuelo sobre el tema: “No he visto el vídeo. Es una situación de partido y probablemente no vieron la falta”, expresó.