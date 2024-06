Boston Celtis vs. Dallas Mavericks en la final de la NBA: cuándo y adónde ver la serie

Joe Mazzulla se convirtió en el coach más joven en su cargo en llegar a las finales de la NBA, desde Bill Russell en 1969. Ambos lo hicieron con tan sólo 35 años.

Por el lado de los Mavericks, Luka Doncic y Kyrie Irving lideraron a Dallas a una nueva finalv y no solo podría ser el primer anillo para el ex Real Madrid, sino que la vuelta de Irving al TD Garden tras su fugaz paso por Boston que no terminó de la mejor manera.

El calendario establece que la serie a mejor de siete juegos se iniciará este jueves 6 de junio y se extenderá como máximo al 23 de junio.

dallas 1.jfif

Calendario de las finales de la NBA

Juego 1 | Jueves 6 de junio, 21.30 Dallas Mavericks vs Boston Celtics

Juego 2 | Domingo 9 de junio 21, Dallas Mavericks vs Boston Celtics

Juego 3 | Miércoles 12 de junio 21,30, Boston Celtics vs Dallas Mavericks

Juego 4 | Viernes 14 de junio 21.30, Boston Celtics vs Dallas Mavericks

Juego 5 | Lunes 17 de junio 21.30, Dallas Mavericks vs Boston Celtics| (de ser necesario)

Juego 6 | Jueves 20 de junio 21,30, Boston Celtics vs Dallas Mavericks | (de ser necesario)

Juego 7 | Domingo 23 de junio 21, Dallas Mavericks vs Boston Celtics | (de ser necesario)

Todos los partidos serán televisados por ESPN 2 y Star Plus.