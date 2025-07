Qué dijo Franco Colapinto luego del despiste en Silverstone y la descalificación de la Qualy 1

¿ Fue culpa de la lluvia el despiste de Colapinto?

"Había empezado a llover un poco también, no se que habrá pasado. La verdad que no sé, no tengo la certeza ahora. Una pena porque podría haber hecho un buen trabajo. Hicimos unos pasitos para mejorar el auto en general, creo que habíamos dado un paso pero, igualmente, nos está costando encontrar esa estabilidad y que el auto sea un poco más predecible a la hora de hacer las vueltas rápidas", agregó.

Por último, el argentino afirmó que “definitivamente, nos está costando y el auto no es el mejor pero estamos trabajando para mejorarlo. Patiné saliendo de la última curva, toqué el piano y perdí el auto. Creo que fue de una forma bastante agresiva, una pena. Hay que seguir trabajando como equipo y mejorar todo esto”, cerró.