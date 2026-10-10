Julián Santero y Tomás Vitar con la pole en sus series de Clase 3 y Clase 2 del Turismo Nacional de San Martín

El sanrafaelino Gonzalo Antolín larga desde el 7° lugar de la Serie 3, donde estará adelante Julián Santero. Foto: Gentileza Prensa APAT

De esta forma, Merlo, Chapur y el campeón vigente Santero largarán desde la pole postion en las Series 1, 2, y 3: respectivamente. Los otros mendocinos que corren esta, la principal categoría del TN, Lucas Vicino (Toyota Corolla/Escudería Vicino), largará 4° en la Serie 1; mientras que Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze/Escudería Vicino) saldrá desde el 7° lugar en la Serie 3.

El mendocino Tomás Vitar registró el mejor tiempo de la Clasificación General de la Clase, y como poleman largará primero en la Serie 1 de la Clase 2 del Turismo Nacional. Foto: Gentileza Prensa APAT

Tomás Vitar fue el más veloz de la Clase 2 y tendrá la pole en la Serie 1

Tomás Vitar logró el mejor tiempo de la Clasificación de la Clase 2, por lo que el mendocino, al mando de un Nissan March del equipo GR Competicion, registró un tiempo de 1' 38'' 026/1000, superando a Exequiel Bastidas (Toyota Yaris/Ale Bucci Racing, a +0'' 242 /1000), y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic/Ale Bucci Racing, a +0'' 603/1000). Por lo tanto Vitar larga del primer lugar de la grilla la Serie 1, mientras que Bastidas hará lo propio en la Serie 2.

Julián Módica larga en primera fila -segundo lugar-, junto a Exequiel Bastidas, con la cuerda; en la Serie 2. Foto: Gentileza Prensa APAT

En un meritorio cuarto lugar de la general quedó el mendocino Julián Módica (Toyota Etios/Escudería Vicino), a +0'' 606/1000, por lo que largará en el segundo puesto (primera fila) de la Serie 2. Por su parte Tomás Martín (Chevrolet Onix/JPM Racing) obtuvo el 7° tiempo en la Clasificación General, y obtuvo el 4° lugar en la grilla de la Serie 1.

Tomás Martín arranca la Serie 1 de la Clase 2 desde el 4° puesto, en el Gran Premio Ciudad de San Martín, en el Este mendocino. Foto: Gentileza Prensa APAT

El cronograma del Gran Premio Ciudad de San Martín del TN de este domingo