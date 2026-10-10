Este sábado fue muy auspiciosa la jornada para los mendocinos en la Clasificación. Julián Santero logró un gran tiempo y largará la 3ª Serie de la Clase 3 desde la pole, mientras que Tomás Vitar hará lo propio en la 1ª Serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en su 10ª fecha.
Julián Santero y Tomás Vitar con la pole en sus series de Clase 3 y Clase 2 del Turismo Nacional de San Martín
Este domingo se corre la 10ª fecha del Turismo Nacional y los locales volaron en la Clasificación en San Martín. Santero y Vitar lograron la pole
Este domingo se disputa en el circuito mendocino Ciudad de San Martín, en el departamento homónimo, la 10ª fecha del campeonato de Turismo Nacional -Gran Premio Ciudad de San Martín-, y los pilotos mendocinos que participarán se mostraron muy veloces en la víspera, en sus tandas de Clasificación.
Julián Santero, Lucas Vicino y Gonzalo Antolín destacados en la Clase 3
Tras las tandas de clasificación realizadas este sábado, en la Clase 3 el más veloz fue Javier Merlo (Volkswagen Virtus/Scudería Prema), con un mejor tiempo de 1 minuto 34 segundos 846 milésimas (1' 34'' 846/1000), seguido de Facundo Chapur (Honda Civic/Larrauri Racing) que registró 1' 34'' 974/1000; y tercero Julián Santero (WV Virtus/Ambrogio Racing), con 1' 35'' 090/1000.
De esta forma, Merlo, Chapur y el campeón vigente Santero largarán desde la pole postion en las Series 1, 2, y 3: respectivamente. Los otros mendocinos que corren esta, la principal categoría del TN, Lucas Vicino (Toyota Corolla/Escudería Vicino), largará 4° en la Serie 1; mientras que Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze/Escudería Vicino) saldrá desde el 7° lugar en la Serie 3.
Tomás Vitar fue el más veloz de la Clase 2 y tendrá la pole en la Serie 1
Tomás Vitar logró el mejor tiempo de la Clasificación de la Clase 2, por lo que el mendocino, al mando de un Nissan March del equipo GR Competicion, registró un tiempo de 1' 38'' 026/1000, superando a Exequiel Bastidas (Toyota Yaris/Ale Bucci Racing, a +0'' 242 /1000), y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic/Ale Bucci Racing, a +0'' 603/1000). Por lo tanto Vitar larga del primer lugar de la grilla la Serie 1, mientras que Bastidas hará lo propio en la Serie 2.
En un meritorio cuarto lugar de la general quedó el mendocino Julián Módica (Toyota Etios/Escudería Vicino), a +0'' 606/1000, por lo que largará en el segundo puesto (primera fila) de la Serie 2. Por su parte Tomás Martín (Chevrolet Onix/JPM Racing) obtuvo el 7° tiempo en la Clasificación General, y obtuvo el 4° lugar en la grilla de la Serie 1.
El cronograma del Gran Premio Ciudad de San Martín del TN de este domingo
- 10.05 CLASE 2 -1ª SERIE - 5 vtas
- 10.30 CLASE 2 -2ª SERIE- 5 vtas
- 10.55 CLASE 3 -1ª SERIE- 5 vtas
- 11.20 CLASE 3 -2ª SERIE- 5 vtas
- 11.45 CLASE 3 -3ª SERIE- 5 vtas
- 12.45 CLASE 2 -FINAL - 16 vtas
- 14.00 CLASE 3 -FINAL - 20 vtas
En pocas palabras
- Santero y Vitar: Lograron la pole position en sus respectivas series de Clase 3 y Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín.
- Destacados locales: Julián Santero, Lucas Vicino y Tomás Vitar mostraron gran rendimiento en la clasificación.
- Cronograma del domingo: Se disputarán las series y las finales de Clase 2 y Clase 3 en el circuito Ciudad de San Martín.