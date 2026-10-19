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Franco Colapinto vuelve a la actividad y se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos a correrse en la ciudad texana de Austin

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Estados Unidos el próximo fin de semana. 
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Estados Unidos el próximo fin de semana. 

Luego del abandono en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto retomará la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos que se realizará entre el 23 y 25 de octubre.

En el Circuito de las Américas, el argentino intentará volver a a la zona puntos con Alpine luego de tres carreras en las que no logró sumar.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos

El último Gran Premio que Franco Colapinto sumó fue en el de España, donde terminó en el séptimo lugar. En total, son 8 las carreras en las que el argentino cosechó puntos en este 2026 con Alpine.

  • 10° en el GP de China
  • 7° en el GP de Miami
  • 6° en el GP de Canadá
  • 10° en el GP de Barcelona - Cataluña
  • 9° en el GP de Gran Bretaña
  • 10° en el GP de Bélgica
  • 9° en el GP de Italia
  • 7° en el GP de España

Este fin de seman, Colapinto volverá a un trazado en el que ha tenidos diversos desempeños en anteriores temporadas. En su temporada estreno en la Fórmula 1, logró un décimo puesto con Williams en 2024; luego finalizó decimoséptimo en 2025 con Alpine. En Austin, el argentino buscará su mejor performance para reposicionarse con la escudería francesa.

Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 horas

Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas

Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17 horas

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