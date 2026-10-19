Franco Colapinto vuelve a la actividad y se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios

En el Circuito de las Américas, el argentino intentará volver a a la zona puntos con Alpine luego de tres carreras en las que no logró sumar.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos

El último Gran Premio que Franco Colapinto sumó fue en el de España, donde terminó en el séptimo lugar. En total, son 8 las carreras en las que el argentino cosechó puntos en este 2026 con Alpine.