Franco Colapinto vuelve a la actividad y se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos: días y horarios

Luego del abandono en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto retomará la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos que se realizará entre el 23 y 25 de octubre.
Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos a correrse en la ciudad texana de Austin
Luego del abandono en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto retomará la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos que se realizará entre el 23 y 25 de octubre.
En el Circuito de las Américas, el argentino intentará volver a a la zona puntos con Alpine luego de tres carreras en las que no logró sumar.
El último Gran Premio que Franco Colapinto sumó fue en el de España, donde terminó en el séptimo lugar. En total, son 8 las carreras en las que el argentino cosechó puntos en este 2026 con Alpine.
Este fin de seman, Colapinto volverá a un trazado en el que ha tenidos diversos desempeños en anteriores temporadas. En su temporada estreno en la Fórmula 1, logró un décimo puesto con Williams en 2024; luego finalizó decimoséptimo en 2025 con Alpine. En Austin, el argentino buscará su mejor performance para reposicionarse con la escudería francesa.
Viernes 23 de octubre
Práctica Libre 1: 14.30 horas
Práctica Libre 2: 18 horas
Sábado 24 de octubre
Práctica Libre 3: 14.30 horas
Clasificación: 18 horas
Domingo 25 de octubre
Carrera: 17 horas