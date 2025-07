El CEO de Renault Argentina fue tajante con el futuro de Franco Colapinto

En el canal de streaming Lovest Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, manifestó: "Sí, Franco terminará el campeonato. Con el tema de las cinco carreras hubo un tema que por ahí fue mal comunicado o mal entendido, ya que el propio Flavio dijo ‘olvídense de las cinco carreras, ya está".

Por delante quedan 12 carreras donde el Colapinto tendrá de sumar puntos, objetivo que, alta el momento, no ha logrado. Con respecto a la posibilidad de que la Fórmula 1 en un evento de exhibición, explicó: "Todavía no lo podemos decir porque no sabemos los números. A raíz de ese evento, por ahí tenemos algo de Franco".

"Traer un coche de F1 cuesta mucho dinero", reflexionó; sin embargo se podría llegar a un acuerdo con Alpine y se podría realizar en "el último trimestre del año, en alguna avenida linda de la Ciudad de Buenos Aires".

Para finalizar, se volvió a apoyar a Franco Colapinto: "La prioridad absoluta de todos nosotros es que Franco esté concentrado en la temporada. Mientras haya temporada, no se puede ni hablar".

automovilismo-formula 1-franco colapinto-trompo-silverstone-01 (1).jpg Colapinto ha tenido varios problemas con su monoplaza de Alpine.

Así continúa el cronograma de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En el Gran Premio de Reino Unido el monoplaza de Alpine no pudo largar la carrera, ahora Franco Colapinto mira hacia delante mientras tiene unos días libres de competencias; así continúa el cronograma de carreras de la Fórmula 1: