El Viernes 14 de noviembre a las 21 llega a la sala roja de la Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad) una de las tragedias más famosas de William Shakespeare, "Othelo termina mal", en la mirada única de Gabriel Chamé Buendía. La Compañía Teatral, que ha triunfado en escenarios de España y Rusia, presenta una versión que fusiona el teatro físico, el clown y el burlesco. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de la UNCuyo (martes a domingo, de 18 a 21) o a través de EntradaWeb.
"Othelo termina mal" llega a Mendoza tras sus presentaciones en España y Rusia
La tragedia de Shakespeare se transforma en una comedia física, absurda e hilarante bajo la dirección de Gabriel Chamé Buendía
El montaje, protagonizado por Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile y Agustín Soler, propone un viaje lúdico, hilarante y absurdo, donde el respeto por la poesía y la tensión dramática del verso shakesperiano se cruza magistralmente con el gag cómico y la ironía más aguda.
La adaptación indaga en los personajes desde el humor y lo grotesco, explorando esa fina y fascinante línea entre lo trágico y lo cómico que define tanto al teatro clásico como al contemporáneo.
Esta versión del clásico de Shakespeare es la oportunidad de ver un clásico de la literatura universal con una puesta en escena audaz que ha sido aclamada en el exterior.