"Othelo termina mal" llega a Mendoza tras sus presentaciones en España y Rusia

Othelo termina mal 1 El elenco La Compañía Teatral junto al director Gabriel Chamé Buendía.

El montaje, protagonizado por Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile y Agustín Soler, propone un viaje lúdico, hilarante y absurdo, donde el respeto por la poesía y la tensión dramática del verso shakesperiano se cruza magistralmente con el gag cómico y la ironía más aguda.

La adaptación indaga en los personajes desde el humor y lo grotesco, explorando esa fina y fascinante línea entre lo trágico y lo cómico que define tanto al teatro clásico como al contemporáneo.