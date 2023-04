Políticos raros: hoy,Tadeo García Zalazar,el radical impasible

Pero además es titular de la UCR provincial, y ahí ha tenido que lidiar con todo el conflicto que ha planteado Omar De Marchi, referente del PRO en Mendoza, y ¿ex? socio de los radicales en Cambia Mendoza, quien ha planteado presentarse como candidato a gobernador por fuera de esa coalición. Si bien Tadeo ha dicho lo suyo -a veces duro- lo ha hecho a cuentagotas y se ha cuidado de no ser incendiario.

Tadeo García zalazar y Alfredo Cornejo.jpg Tadeo García Zalazar y Alfredo Cornejo.

Ex delfín

En diciembre concluirá su segundo mandato como intendente de Godoy Cruz y ya no tendrá más chances legales para postularse a ese puesto. La ley es clara: sólo dos veces consecutivas. Hasta la primavera del año pasado aún se lo ubicaba en el pelotón de posibles precandidatos a la Gobernación por Cambia Mendoza.

Por entonces se rumoreaba que Tadeo era el "delfín", el "número puesto" que Alfredo Cornejo tenía para suceder a Suarez en el Barrio Cívico. Pero la decisión del ex gobernador de candidatearse otra vez en la provincia anuló cualquier pretensión, no sólo la de García Zalazar sino la de los intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y de Las Heras, Daniel Orozco.

Cuando se confirmó la vuelta de Cornejo, el actual intendente de Godoy Cruz no mostró alteración ni perturbación. No en público, al menos. No se lo ha visto ansioso ni lanzado a las estridencias. A sus 47 años ha convertido toda esa forma de ser y actuar, en estilo.

Lleva más de dos años conduciendo también la UCR provincial. No se lo ha acusado de usar ese cargo partidario para llevar agua a su molino. Y los correligionarios que han tenido alguna crítica para su labor partidaria no lo han hecho con saña, simplemente porque el personaje no demuestra que sea de generar odios.

Se ha ganado el mote de "cuadro partidario". Ya es de esos que son convocados para tratar asuntos en la mesa chica del partido. Siempre ha sabido que si hay una nueva gobernación del cornejismo, él va a tener asegurado un puesto expectante en ese gabinete.

Hacerse un nombre

Tadeo García Zalazar.1jpg.jpg Tadeo García Zalazar en la entrega de "ecocasas" en Godoy Cruz.

No todos saben que es jujeño de nacimiento y que con su familia vivió varios años en San Luis, hasta que, concluida la secundaria, se trasladó a Mendoza para estudiar Ciencias Políticas en la UNCuyo, donde se licenció y fue militante de Franja Morada Acá se quedó, se casó, tuvo hijos y se hizo un nombre en la política. Su vida privada y su gestión pública sugieren ir por andariveles similares en cuanto al sosiego.

Fue diputado provincial y durante la vicepresidencia de Julio Cobos ocupó la Dirección de Relaciones Institucionales en el Senado de la Nación. Cree conocer al milímetro el municipio de Godoy Cruz ya que fue polifuncionario de los intendentes radicales César Biffi y Alfredo Cornejo. En esa comuna ocupó varios cargos, desde jefe de Control de Gestión hasta director de Vivienda, titular de Obras, y secretario de Gobierno.

Sabe tanto de "cordón, banquina y cuneta" como de tramoya partidaria, aunque aclara que a él lo que le gusta son las formas modernas de gestión pública, es decir todo lo que rime con sustentabilidad, con conocimiento y esas cosas de millennials. Es además un activo trajinador de las redes sociales.

En 2015 accedió a la intendencia por primera vez. Le ganó por 50 puntos al PJ. En aquel año su contrincante peronista fue el camporista Lucas Ilardo, ese que ahora, como senador provincial, "derriba mitos mendocinos". Uno de esos mitos -que enferma a Ilardo- es el que asegura que los gobiernos radicales de Mendoza son más prolijos y ordenados para gobernar.

Se dice de mí

Tadeo García Zalazar.jpg García Zalazar en la apertura de sesiones en Godoy Cruz, la última de su mandato como intendente.

De Tadeo García Zalazar suelen decirse cosas como éstas: "No tiene esa maldad de Cornejo, que a veces en política es muy necesaria". "Posee algunas cosas de Suarez, pero no es tan hermético como éste". "La política para él es como una fase natural y no una constante construcción maquiavélica". "Le falta ambición, que en política es vital". "Es medio quedado".

También se afirma: "Es un tipo todavía sano". "Le ha cambiado la cara a Godoy Cruz". "Es muy dependiente de Cornejo". "Le falta ideología y relato". "Es el tipo de político que se va a necesitar cuando este país se reencauce un poco". "Está por encima de la media en el rubro intendentes". "No se le conocen chanchullos".

Él suele afirmar que prefiere ocuparse de estar al día en todas las actualizaciones tecnológícas, en la gestión de calidad, en todo lo que sirva para hacerle la vida más llevadera a la ciudadanía, incluso sugiere que la atención de la incluisón social debe manejarse con estándares menos populistas y más profesionales y productivos.

Cuando en el reciente mensaje anual ante el Concejo Deliberante habló de sus presupuestos sin déficits, de que el municipio no está endeudado, de que puede exhibir un plan consolidado de obra pública, o de que tiene menos empleados públicos que cuando asumió en 2015, muchos opositores se las vieron en figurillas para refutarlo.

Uno de los significados más extendidos de Tadeo, nombre de origen arameo, es "el que alaba". ¿El destinatario de las alabanzas no será el que te jedi que vuelve?