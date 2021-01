Los nuevos terraplanistas: los que niegan el barbijo

Algunos, aún llevan el barbijo en el cuello a modo de pañuelo, por las dudas. En el codo, en cambio, casi que ya no se estila. Extraña que en algunos sitios los que van a cara pelada sean mayoría de mujeres. No pasa nada, parecen decir. El creciente número de contagios durante enero no debe haber llegado a sus oídos. ¿Segunda ola? Ja´e joder.