La Universidad Pública: Herramienta de Transformación Social.

A lo largo de la historia de Argentina, la educación pública, y en particular la universidad pública, se han erigido como el principal motor de la movilidad social ascendente. Para muchos argentinos, especialmente aquellos que somos la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, la universidad ha sido la única vía para que accedamos a un futuro mejor. La universidad pública no solo es un espacio de formación académica, sino que es una plataforma que transforma realidades individuales y colectivas, permitiendo que el esfuerzo personal se traduzca en progreso, no solo para uno mismo, sino también para nuestras familias y la sociedad en su conjunto.