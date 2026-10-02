Hasta el FMI advirtió por todos los que se quedan afuera del boom de inversiones

Foto: Martín Pravata

Claro, como todo acreedor, les interesa cobrar y el programa debe estar enfocado a los objetivos que se proponen, para lo cual debe ser sustentable.

Los que se quedan afuera más alla de las inversiones

"Hemos visto un fortalecimiento de la posición externa a medida que se han acumulado reservas. Hemos visto bastante disciplina fiscal, pasando del déficit al superávit fiscal. De modo que toda esta estabilización es importante, y es una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”, agregó la vocera, sobre las fortalezas del programa de ajuste. Pero no habría que descartar que se planteen "recomendaciones" a tener en cuenta en la revisión del programa.

Por estas horas, en la "Argentina Week" de París que encabezó el presidente Javier Milei, se han anunciado fuertes inversiones en Vaca Muerta y el sector minero. Son proyectos por un monto extraordinario de U$S27.000 millones.

Por un lado Pluspetrol, y Gas y Petróleo del Neuquén (U$S12.400 millones), por otro, el proyecto para la explotación de cobre en Agua Rica, ubicado en Catamarca, encabezado por Glencore (U$S4.000 millones), más U$S10.000 de TOTAL, entre otros proyectos.

La postura promercado y la alarma ante el descontento creciente

También presente en París, el gobernador Alfredo Cornejo no eludió referirse a otro costado del programa económico nacional: "Provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza sufrimos este cambio de modelo, que sabemos que es positivo en el mediano y en el largo plazo, pero que en la primera etapa nuestras pymes están sufriendo”.

Mientras tanto, en el encuentro de empresarios en el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, donde se debate sobre el largo plazo del país pero también sobre la coyuntura, sobresalió el planteo de Patricia Bullrich.

La senadora (hipotética candidateable en pos de la "continuidad del proyecto sin Milei") reclamó una mayor velocidad en los cambios para que la bonanza "llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino".

De un lado y de otro, de entre quienes pretenden que se sostenga el diseño de la política económica promercado, se levantan las voces de alarma ante el descontento creciente de las franjas de la población que no están percibiendo beneficios de los anuncios de inversiones lejanas a su realidad laboral.