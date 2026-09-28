Evaluar el rumbo para evitar el fracaso, admitir errores y corregirlos para recuperar la confianza

No hay tal sorpresa si se sigue todo el proceso con detenimiento, en donde se viene advirtiendo el freno de la actividad económica. El comercio tradicional está menguado por un consumo en baja a raíz de la caída del poder adquisitivo y el aumento de la desocupación. Las industrias emplazadas en torno de los aglomerados históricos son afectadas por el modelo de apertura y los altos costos que dificultan la competencia frente a los productos importados. A su vez, el Estado ha desertado de la inversión en infraestructura y así se ha ido retroalimentando el círculo vicioso.

No hay vasos comunicantes entre Vaca Muerta y el resto de la actividad tradicional, Foto: archivo

También hemos advertido que no hay vasos comunicantes entre Vaca Muerta y el resto de la actividad tradicional, y que el auge de las exportaciones energéticas, un dato positivo para la estabilidad macroeconómica, no derrama en la población de manera directa. A propósito, lo que es bueno debe seguir siendo apuntalado, está claro, aunque no implica que las actividades que no repuntan deban quedar a la intemperie. Y no se trata de un problema de empresarios, sino de la pobreza que ha crecido fuertemente en el primer semestre, porque con la baja de decimales en la inflación tampoco alcanza.