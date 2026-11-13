El programa económico se mira y no se toca

Javier Milei ratificó esta semana su plan económico ante empresarios.

Esto es porque, para evitar un impacto inflacionario, el Tesoro absorbe gran parte de esos pesos emitidos mediante colocaciones de deuda, por lo cual el dinero sale de circulación y se reduce el disponible para el consumo diario y la producción. Todo el mecanismo encarece los préstamos para capital de trabajo, el consumo en cuotas y la inversión productiva.

Cómo cortar la espiral descendente de la economía

El dilema es cómo cortar la espiral descendente de la economía, ya que mientras más aprietan el gasto y quitan circulante hay menos actividad y cae la recaudación. Con menores ingresos para el Estado, aumentan los reclamos por el financiamiento a las prestaciones y servicios estatales, las provincias y municipios se desfinancian y se alienta el malestar general.

Las fórmulas de resolución del problema que se escuchan son muchas y hasta contradictorias entre sí.

Quizás, para empezar, el gobierno nacional debería apelar a todos los recursos políticos y financieros para bajar la conflictividad y ganar en confianza de parte de la población. En esta etapa tiene la oportunidad que implica el rediseño del Presupuesto 2027 que, bajo el principio del equilibrio fiscal y financiero, requiere realismo, pero al mismo tiempo una revisión exhaustiva de las prioridades.

Los indicadores están anticipando una recesión técnica, por dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, que van a la par de la depresión del ánimo social. A propósito, resuenan las palabras del Papa: "...la economía debe estar al servicio de la persona".

El presidente Javier Milei está planteando metas para 2031. Ha presentado ante empresarios su plan para profundizar la apertura económica, eliminar regulaciones y convertir a la Argentina en un polo tecnológico con vistas a ganar mercados equivalentes al 90% de la población mundial. Pero para cumplir con sus propósitos no debería pasar por alto que primero debe afrontar con éxito el 2027, y sin descuidar este fin de año para encarar el próximo atenuando la incertidumbre.