Salud Mental: La epidemia silenciosa que San Rafael debe enfrentar

Estamos frente a una verdadera epidemia de ansiedad, depresión, soledad y conductas adictivas. Las redes sociales no son la única causa, pero su uso problemático puede profundizar la comparación social, la baja autoestima, el aislamiento, los trastornos del sueño y la necesidad permanente de aprobación. La Organización Mundial de la Salud también advierte que los entornos digitales pueden exponer a los jóvenes a contenidos dañinos y favorecer comportamientos adictivos relacionados con el juego y las apuestas.

Redes sociales y apuestas online afectan la salud mental adolescente, generando ansiedad y depresión.

El juego online merece una atención especial. El casino ya no está en un edificio alejado de los menores: está abierto las 24 horas dentro del teléfono. Una encuesta de la Defensoría del Pueblo porteña de 2024 realizada entre estudiantes de 12 a 19 años de la Ciudad de Buenos Aires; reveló que uno de cada cuatro había apostado online alguna vez, que el 90% de quienes apostaban utilizaba billeteras virtuales y que al 25% de los que apuestan les cuesta parar cuando ganan y al 29% cuando pierden. Aunque no sean datos específicos de nuestra región, constituyen una advertencia que no podemos ignorar.

Pero hay una cifra mucho más cercana y dolorosa, que no se explica por una sola causa. Durante 2025 se registraron 248 muertes por suicidio en Mendoza, 25 de ellas en San Rafael. Ese mismo año se notificaron 122 intentos de suicidio de residentes de nuestro Departamento, más del 15% de los casos provinciales. Detrás de cada número hay una persona, una familia y un círculo de amigos que quedaron atravesados por el dolor.

Como sociedad, no podemos mirar para el costado. Tampoco podemos seguir tratando la salud mental como un asunto secundario que sólo debe atenderse cuando la situación se vuelve extrema. El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, pero puede prevenirse mediante la detección temprana, el acompañamiento, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la articulación entre salud, educación, familias y comunidad.

Ahora bien, ¿qué puede hacer un Municipio?

El Municipio no debe sustituir a los profesionales ni asumir las responsabilidades del sistema provincial de salud. Pero es el nivel del Estado más cercano a las personas. Puede escuchar, prevenir, detectar señales de alerta, orientar a las familias y facilitar el acceso a quienes están capacitados para intervenir. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de la Salud Mental de EE.UU., son señales de alerta a observar las siguientes:

Que la persona se aísle y deje de mostrar lo que siente

que abandone cosas que antes le gustaban, como el club o el gimnasio

que duerma mal y se despierte de madrugada dando vueltas

que coma mucho menos o mucho más; que le cueste concentrarse o baje el rendimiento en la escuela

que consuma más alcohol u otras sustancias

que diga que es un estorbo o que los demás estarían mejor sin él

que regale cosas que quería mucho.

No hay que asustarse por una sola. Lo que preocupa es cuando estas señales se suman y se sostienen en el tiempo, y por eso la pregunta fundamental es “desde cuándo te pasa?”

Redes sociales y apuestas online afectan la salud mental adolescente, generando ansiedad y depresión.

Una política municipal útil debe coordinar su apoyo con el sistema educativo, de hecho, la capacitación de docentes para detectar señales de alerta es fundamental. Desde la Fundación Mendocinos por el Futuro, desarrollamos el proyecto “San Rafael acompaña”, que busca trabajar en este sentido. Además, en los espacios municipales y comunitarios de barrios y distritos podemos organizar instancias de escucha y orientación, trabajando sobre autoestima, vínculos saludables y manejo de las emociones. Esto podría coordinarse con las iglesias, que vienen desarrollando una tarea de contención admirable.

Asimismo, tenemos que hablar con claridad sobre el uso problemático de las pantallas, la comparación permanente en las redes y el juego online. Necesitamos campañas sostenidas, educación digital y espacios de atención para quienes comienzan a perder el control sobre sus apuestas. La soledad con la que muchos adolescentes y jóvenes enfrentan todo esto aumenta mucho el riesgo.

Hace algunos años planteé la necesidad de construir Ciudades para el Encuentro: plazas, clubes, actividades culturales, comercios de cercanía y espacios públicos que ayuden a recuperar el contacto entre las personas. Aquella idea hoy es todavía más necesaria. Si una parte del problema nace del aislamiento y de una vida encerrada en las pantallas, una parte de la respuesta debe estar en volver a encontrarnos cara a cara.

Queremos que San Rafael sea sinónimo de calidad de vida. Pero la calidad de vida no se mide únicamente por sus calles, sus plazas o sus paisajes. También se mide por cómo ayudamos a quienes sufren, y por nuestra capacidad para intervenir ante esta crisis de salud mental antes de que el problema se siga agravando.

Importante: “Si te sentís aislado, o sentís que tu vida no tiene sentido; o si te preocupa alguien cercano, hablalo. Hay lugares donde pedir ayuda: Salud Mental Nación: 0 800-999-0091. Línea de Asistencia al suicida: (011) 5275-1135. Emergencias Mendoza: 911.”