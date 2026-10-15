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Obligado al Maracanazo: cómo le fue a Boca jugando en el mítico estadio de Río de Janeiro

Tras la derrota en La Bombonera, Boca buscará dar vuelta la serie ante Vasco Da Gama en el mítico Maracaná. Cómo le fue a Boca en dicho estadio

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Emiliano Rey y Aníbal Matellán, los goleadores en el triunfo de Boca en el Maracaná en 1998.

Emiliano Rey y Aníbal Matellán, los goleadores en el triunfo de Boca en el Maracaná en 1998.

La derrota por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera dejó a Boca sin margen de error. El Xeneize está obligado a ganar la revancha en Brasil para meterse en la final de la Copa Sudamericana. Para mantener el sueño continental, necesitará firmar un verdadero Maracanazo.

El recorrido del azul y oro en el mítico estadio de Río de Janeiro no es alentador, pero eso poco le importa a los hinchas que se ilusionan con la remontada. En partidos oficiales el historial consta de cinco compromisos. En ellos el elenco argentino cosechó un triunfo y cuatro derrotas.

Boca, obligado a conseguir un Maracanazo

La primera gran cita oficial ocurrió en 1963, cuando Boca llegó a su primera final de Copa Libertadores. En el Maracaná cayó 3-2 ante el Santos de Pelé, que se impuso con un doblete de Coutinho y un gol de Lima, mientras que José Sanfilippo descontó por duplicado para mantener la ilusión.

Casi tres décadas después, por la ida de los cuartos de final de la Libertadores 1991, el equipo de Oscar Washington Tabárez cayó 2-1 ante Flamengo. Marquinhos y Gaúcho marcaron para los locales, mientras que Gabriel Batistuta anotó de penal el descuento para un Xeneize que luego remontaría la serie en Buenos Aires.

El ansiado festejo oficial en el Maracaná llegó en 1998, durante la fase de grupos de la Copa Mercosur. Con goles de Emiliano Rey y Aníbal Matellán, Boca se impuso 2-0 y logró llevarse los tres puntos de tierras brasileñas.

Diez años más tarde el Xeneize volvió a visitar el mítico escenario. En esta ocasión perdió 3-1 ante Fluminense en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2008. Tras el empate 2-2 en la ida (jugada en Avellaneda), los argentinos quedaron fuera de la competencia.

La última vez de Boca en el Maracaná, hasta el momento, fue el 4 de noviembre del 2023. Por la final de la Libertadores de aquella temporada, el por entonces equipo de Jorge Almirón perdió 2-1 con Fluminense en tiempo extra.

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