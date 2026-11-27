El retiro de Kingsbury, que cerró su carrera con 100 victorias en la Copa del Mundo, marca el final de una de las rivalidades más importantes de la disciplina. Horishima había compartido el protagonismo con el canadiense durante buena parte de la última década y ahora tendrá la oportunidad de consolidarse como la principal referencia del circuito.

Sin embargo, el australiano Matt Graham aparece como uno de sus principales adversarios. La temporada pasada terminó apenas 11 puntos por detrás del japonés en la clasificación de Moguls y también se quedó con una de las dos competencias disputadas en Ruka.

Australia tendrá otra figura para seguir en Cooper Woods, ganador del oro olímpico en Moguls en Milano Cortina 2026. Estados Unidos, en tanto, contará con Nick Page y Charlie Mickel, mientras que Canadá buscará encontrar en Julien Viel a uno de sus principales referentes tras el retiro de Kingsbury.

Entre los nombres que también pueden meterse en la pelea aparecen los suecos Filip Gravenfors y Rasmus Stegfeldt, el francés Benjamin Cavet y el japonés Shota Hirayama. La nueva generación tendrá representantes en el surcoreano Daeyoon Jung y el japonés Ikkei Fujimura.

¿Quiénes aspiran en la rama femenina?

La categoría femenina también comenzará con importantes ausencias. Olivia Giaccio, ganadora de la Copa de Cristal Overall, se perderá toda la temporada por una lesión de rodilla que requirió cirugía. Jakara Anthony, por su parte, decidió tomarse un descanso después de más de 15 temporadas consecutivas en el circuito.

La estadounidense Tess Johnson aparece entre las principales candidatas para aprovechar este escenario. La temporada pasada terminó tercera tanto en la clasificación Overall como en Moguls y, además, comenzó el invierno con una victoria en Ruka.

Otra de las figuras a seguir será su compatriota Jaelin Kauf. La tres veces medallista olímpica de plata conquistó las tres Copas de Cristal en 2024/25 y también se consagró campeona mundial de Dual Moguls en St. Moritz. Aunque no pudo repetir aquellos resultados generales el último invierno, consiguió dos victorias en esa especialidad.

La francesa Perrine Laffont también tendrá un papel importante. Con 33 triunfos en la Copa del Mundo, nueve Copas de Cristal y seis títulos mundiales, es una de las competidoras más laureadas de la disciplina. En Milano Cortina 2026 sumó un nuevo podio olímpico con el bronce en Moguls.

La canadiense Maïa Schwinghammer, la austríaca Avital Carroll y la kazaja Anastassiya Gorodko completan el grupo de atletas con posibilidades de dar un paso adelante. Australia, por su parte, tendrá en Charlotte Wilson una de sus principales esperanzas tras su sexto puesto olímpico en Moguls.

¿Cómo es el calendario de la Copa del Mundo 2026/27?

Después de la apertura en Ruka, el circuito continuará en enero con las competencias de Val Saint-Côme, Canadá, los días 15 y 16, y Waterville Valley, Estados Unidos, el 22 y 23. Posteriormente, Deer Valley recibirá a los especialistas entre el 28 y el 30 de enero.

En febrero, Almaty, Kazajistán, será sede de las pruebas de Moguls y Dual Moguls del 26 al 28. La temporada concluirá en Shahdag, Azerbaiyán, del 5 al 7 de marzo, donde se definirán las últimas Copas de Cristal.

El calendario tendrá continuidad con el Campeonato Mundial de Snowboard, Freestyle y Freeski de Montafon 2027, en Austria. Con Kingsbury fuera de competencia y dos de las principales figuras femeninas ausentes, la nueva temporada presenta un escenario diferente. Ruka será el primer desafío para los candidatos y una oportunidad para que nuevos protagonistas comiencen a construir su camino hacia los títulos.