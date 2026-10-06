Esquí: quedan tres días para comprar el Ikon Pass antes de que suba el precio

Las novedades para la próxima temporada

La nueva temporada llega con varias incorporaciones dentro de la red de pases. Una de las principales es Snowmass, en Colorado, que se suma al Ikon Base Pass con cinco días de acceso. Las otras tres montañas de Aspen continuarán disponibles exclusivamente para quienes tengan el Ikon Pass.

También se incorpora Arapahoe Basin, que ofrecerá cinco días de esquí a los titulares del Ikon Base Pass.

La expansión alcanza además al Medio Oeste de Estados Unidos, con la llegada de Snowriver Mountain Resort, en Michigan; Lutsen Mountains, en Minnesota; y Granite Peak, en Wisconsin. En estos tres centros habrá siete días de acceso con el Ikon Pass y cinco con el Ikon Base Pass.

Deer Valley suma nuevas pistas

En Utah, Deer Valley tiene prevista una ampliación importante para este invierno. El centro incorporará 80 hectáreas esquiables y siete nuevas pistas.

Con las nuevas áreas, llegará a más de 1.800 hectáreas esquiables y 32 medios de elevación, lo que permitirá ampliar las opciones para recorrer la montaña durante la temporada.

Una nueva opción de reembolso

Entre las novedades del pase aparece también una nueva política de reembolso para quienes contraten el seguro correspondiente.

Los esquiadores que no utilicen el pase antes del 15 de enero podrán recuperar el 100% del dinero. En caso de haberlo utilizado una vez antes de esa fecha, podrán acceder a un reembolso del 50%, de acuerdo con las condiciones del seguro.

La alternativa puede resultar especialmente interesante para quienes todavía no tienen completamente definido su calendario de viajes para el invierno.

El plazo para comprar al precio actual

El dato más importante para quienes están haciendo cuentas es la fecha: el 9 de octubre aumentará el precio del Ikon Pass.

Quienes quieran aprovechar el valor vigente deberán comprarlo hasta el 8 de octubre inclusive. Después todavía habrá tiempo para adquirirlo hasta diciembre, cuando el pase dejará de estar disponible para la temporada 2026/27, pero ya a un precio mayor.

Para los esquiadores que tienen varios viajes en carpeta, la cuenta regresiva ya empezó: quedan tres días para asegurarlo antes de la próxima suba.