EEUU: cuándo se disputarán las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino 2027

Uno de los puntos de mayor expectativa será el descenso en la pista Challenger Downhill. La competencia estaba prevista para 2025, pero fue cancelada por las condiciones meteorológicas. Si se concreta en 2027, será la primera carrera de la Copa del Mundo en ese trazado.

El cronograma de las finales

La actividad comenzará el 18 de marzo con los entrenamientos de descenso y finalizará una semana después, con las pruebas de slalom y un concierto en Warm Springs Base.

18 y 19 de marzo: entrenamientos de descenso masculino y femenino. El viernes también habrá sorteo de dorsales, música en vivo y fuegos artificiales.

entrenamientos de descenso masculino y femenino. El viernes también habrá sorteo de dorsales, música en vivo y fuegos artificiales. 20 de marzo: descenso masculino y femenino.

descenso masculino y femenino. 21 de marzo: super-G masculino y femenino.

super-G masculino y femenino. 22 de marzo: jornada sin carreras de esquí alpino. Se realizará el Wild West Skijoring Invitational, una competencia que combina caballos y esquí.

jornada sin carreras de esquí alpino. Se realizará el Wild West Skijoring Invitational, una competencia que combina caballos y esquí. 23 de marzo: slalom gigante femenino.

slalom gigante femenino. 24 de marzo: slalom gigante masculino y sorteo de dorsales para el slalom masculino.

slalom gigante masculino y sorteo de dorsales para el slalom masculino. 25 de marzo: slalom masculino y femenino, seguido del concierto de cierre.

El calendario completo está disponible en el sitio oficial de las finales, SVWorldCup.com.

Una definición reservada para los mejores

Las finales de la Copa del Mundo tienen un formato restringido. La clasificación contempla a los 25 mejores corredores de cada disciplina, además del ganador del Campeonato Mundial Junior y de los atletas que superen los 500 puntos FIS durante la temporada, de acuerdo con los criterios anunciados para el evento.

En Sun Valley estarán en juego los Globos de Cristal, los trofeos que distinguen a los ganadores de la clasificación general y de cada especialidad. La última cita del calendario suele ser determinante para resolver las posiciones que llegan abiertas a las carreras finales.

La edición de 2025 recibió elogios por el nivel deportivo, el ambiente y la organización. El balance positivo contribuyó a que la estación volviera a ser elegida para recibir a los mejores esquiadores del mundo en 2027.

Entradas y opciones para los espectadores

Las entradas para las tribunas y los paquetes VIP ya están a la venta, aunque la organización prevé habilitar nuevas localidades más adelante.

Las tribunas estarán ubicadas en el sector de llegada de Greyhawk, desde donde se podrán seguir las carreras junto a la línea de meta y a través de una pantalla gigante. También habrá sectores gratuitos para ver las pruebas de pie, tanto en la llegada como en algunas zonas accesibles del recorrido para quienes se acerquen con esquís o tablas de snowboard.

Los paquetes VIP incluirán sectores privados con vistas al trazado, comidas y bebidas, traslados y productos oficiales. Habrá tres opciones: el All-Access Challenger Package, que cubrirá las jornadas del 20 y 21 y del 23 al 25 de marzo; el Speed Package, para las pruebas de descenso y super-G; y el Tech Package, dedicado al slalom gigante y al slalom.

Con ocho días de actividad y los títulos de la temporada en juego, Sun Valley se prepara para recibir nuevamente la definición del esquí alpino mundial, en una cita que combinará competencia de alto nivel y actividades para el público.