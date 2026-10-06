Cerro Perito Moreno extiende la temporada de esquí

¿Cuánto cuesta esquiar en El Bolsón en octubre?

Los adultos de la región también tienen beneficios durante el cierre de temporada. Los residentes de la Comarca Andina cuentan con un 25% de descuento, mientras que para los residentes regionales de Río Negro, Neuquén y Chubut se mantiene una bonificación del 20%.

Para quienes llegan desde otros puntos del país, octubre tiene además tarifas de temporada baja. El pase adulto de cinco días tiene como referencia un valor diario de $71.620.

Las condiciones de nieve en la parte alta del cerro permitieron mantener la actividad mientras en el valle las temperaturas ya son más templadas. Esa diferencia de altura hace posible una de las postales más particulares de esta época del año: salir de El Bolsón con clima agradable y, poco después, volver a encontrarse con la nieve en las pistas.

Una última semana cargada de actividades en la montaña

El cierre de temporada no se limita al esquí. El Cerro Perito Moreno también tiene una agenda cargada de actividades deportivas y vinculadas con la naturaleza.

El domingo 4 de octubre se realizó una jornada de sustentabilidad junto a Reforestar Patagonia, con una caminata de 5 kilómetros, plantación de árboles nativos, música, productos regionales y sorteos. La propuesta fue declarada de Interés Turístico, Deportivo y Ambiental por el Concejo Deliberante de El Bolsón.

Entre el lunes 5 y el viernes 9, la Federación Argentina de Esquí y Andinismo (FASA) lleva adelante un Camp de Esquí Alpino enfocado en velocidad, aprovechando las condiciones de la parte superior de la montaña.

El último fin de semana tendrá como protagonista al tradicional Memorial Pedrito Solari, previsto para el domingo 11 y organizado por el Club Andino Piltriquitrón (CAP), con competencias de esquí alpino y adaptado.

Con la temporada extendida hasta el 12 de octubre, el Cerro Perito Moreno se encamina a despedir el invierno con nieve en altura, competencias y una propuesta especialmente atractiva para los más chicos: una última oportunidad para esquiar antes de guardar los equipos hasta el próximo invierno, y hacerlo con pase gratis para los menores de 17 años.