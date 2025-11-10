Nación impulsa el reemplazo de planes sociales por vouchers de capacitación laboral

El plan apunta principalmente a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que junto con Acompañamiento Social reemplazó al ex Potenciar Trabajo tras la reestructuración del sistema de asistencia social. La idea es que los beneficiarios puedan canjear los cupones por cursos y prácticas profesionales en empresas privadas o instituciones de capacitación certificadas.

La primera experiencia se pondrá en marcha en el Centro de Formación de Capital Humano, donde se ofrecerán cursos de oficios y certificaciones progresivas.

Volver-al-trabajo-ex-Potenciar-trabajo.jpg Con el nuevo proyecto apuntan principalmente a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, uno de los planes sociales que modificó el actual gobierno.

Vouchers en lugar de subsidios directos en planes sociales

El nuevo esquema prevé que los fondos que hoy se destinan al pago directo de planes sociales se utilicen para financiar instancias de formación laboral a través de cupones o vouchers, que cada beneficiario podrá aplicar en centros acreditados.

El objetivo oficial es “reducir la intermediación” y conectar de manera directa a los beneficiarios con empresas que busquen empleados. Desde el Gobierno argumentan que el sistema actual “fomenta la dependencia” y no genera autonomía económica.

Los movimientos sociales, en cambio, advierten que la medida implica un recorte encubierto y podría precarizar la asistencia laboral al transferir la gestión a entidades privadas.

Si el modelo avanza, los beneficiarios de Volver al Trabajo recibirán vouchers para acceder a cursos de oficios, capacitaciones técnicas, certificaciones o programas de inserción laboral dictados por sindicatos, cámaras empresarias, universidades, ONG o empresas privadas.

Aunque el Ejecutivo plantea la reconversión de los planes sociales en “programas de empleabilidad gradual”, todavía no fijó una fecha de implementación plena.