Murió la actriz y comediante Betty White

Betty White actriz estadounidense.jpg Betty White fue un icono del cine y la televisión.

Ya desde joven, White se dedicó a la comedia con participaciones en programas de variedades y creando Life With Elizabeth. En esas primeras décadas llenas de trabajo (su filmografía completa podría llenar una enciclopedia de la historia de la televisión) de la actriz, tendría su primer papel mítico como Sue Ann Nivens en La chica de la tele.

The Golden Girls - The Best of Rose

La televisión era el medio natural para la actriz, presentando decenas de programas, protagonizando y apariciendo en una gran cantidad de series.

En épocas recientes trabajó en Hot in Cleveland, Saturday Night Live y Betty White’s Off Their Rockers entre muchos muchos shows.

Census Taker vs. Old Lady - SNL

White recibió el reconocimiento de la industria con un Emmy a toda su carrera el pasado 2013.

White ha sido galardonada con múltiples premios Emmy, SAGs, y hasta un Grammy.