Un adolescente de 13 años fue a la plaza, su remera se enganchó en un tobogán y sucedió lo peor

De acuerdo al testimonio de Estefanía, Olvin fue encontrado por un hombre que había ido al parque con sus hijos. El vecino vio al adolescente “atrapado en un tornillo” del tobogán, lo liberó y le realizó primeros auxilios.

“Me dijo que tiró de él, pero estaba enganchado. Volvió a tirar y mi hijo cayó. Tenía el brazo dentro de la remera y el cuello apretado por el cuello de la prenda”, explicó la madre.

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital y quedó internado con soporte vital. Una semana después, el 1 de octubre, los médicos declararon que Olvin había quedado con muerte cerebral. La familia inició una colecta para cubrir los gastos del funeral.

La madre de Olvin pidió explicaciones y advirtió a otros padres sobre los riesgos en los parques: “Era mi bebé, el más chico, solo tenía 13 años. Tenía toda la vida por delante. Solo quería jugar, y tristemente fue jugando que perdió la vida”.

Las autoridades locales no confirmaron la secuencia exacta de los hechos, pero informaron que el caso “está bajo investigación activa”.

El día después del hallazgo de Olvin, el parque fue cerrado para una “investigación no criminal”, aunque el tobogán volvió a abrirse al público al día siguiente.

La familia de Olvin exige respuestas y busca recaudar fondos para afrontar los gastos del funeral. Su hermana lanzó una campaña en GoFundMe para pedir ayuda.

“Nuestra familia mantuvo la esperanza y oró por un milagro. Lamentablemente, el 1 de octubre de 2026, Olvin fue declarado con muerte cerebral”, comentó Stephany Cabrera Valladares.

“Esta tragedia dejó a nuestra familia completamente devastada. Ahora nos enfrentamos al doloroso momento de tener que hacer los arreglos funerarios de mi hermano mientras intentamos procesar la pérdida repentina de alguien a quien amamos profundamente”, escribió.

Fuente: tn.com.ar