Se suponía que tenía que cuidar a un hombre con discapacidad, pero un video muestra cómo intenta envenenarlo con lavandina

Un trabajador de atención domiciliaria en Luisiana, Estados Unidos, enfrenta graves cargos penales tras intentar que su paciente con discapacidad bebiera un producto de limpieza. El incidente fue captado en un video de seguridad, donde se observa el momento exacto en el que el empleado manipula la bebida del hombre.
Reginald Wilson, de 30 años, fue arrestado por la policía local luego de confesar ante los familiares de la víctima.
El video de seguridad
Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Wilson, vestido con un uniforme médico negro, mientras agarra una botella en la sala de estar del paciente en Lake Charles. Luego se dirige a la cocina, toma un bidón que contenía lavandina, vierte el líquido en el recipiente para agitarlo.
"Toma, bebe esto", le indicó el cuidador al hombre, según consta en los reportes de las autoridades. El afectado notó de inmediato que la bebida sabía extraño, lo que permitió alertar rápidamente a sus allegados.
Cargos penales
Tras recibir el aviso pertinente, los oficiales procedieron con la detención del empleado. El acusado enfrenta acusaciones por mezcla de sustancias nocivas, crueldad hacia personas con enfermedades o agresión agravada.
El hombre podría recibir una pena máxima de dos años de prisión o una multa de mil dólares en caso de ser condenado. La agencia Heaven on Earth repudió el accionar del sujeto mediante un comunicado oficial.
"La administración del personal de Heaven On Earth Network Inc. está profundamente entristecida al ver lo que ocurrió en el video reciente compartido en las redes sociales", expresaron desde el servicio de salud.
"La salud o seguridad del cliente es nuestra prioridad número uno, no toleramos ningún abuso por parte de nuestra agencia", agregaron los voceros. Además, detallaron que tomaron medidas inmediatas, retiraron al trabajador del domicilio para luego trasladar a la víctima a la sala de emergencias con fines de evaluación médica.
En pocas palabras
- Trabajador de salud: Fue detenido en Estados Unidos por intentar envenenar a un paciente.
- Video de seguridad: Captó el momento en que el empleado manipuló la bebida del hombre con lavandina.
- Acusaciones y castigo: Enfrenta cargos por mezcla de sustancias nocivas y podría recibir hasta dos años de prisión.