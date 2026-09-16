Se suponía que tenía que cuidar a un hombre con discapacidad, pero un video muestra cómo intenta envenenarlo con lavandina

"Toma, bebe esto", le indicó el cuidador al hombre, según consta en los reportes de las autoridades. El afectado notó de inmediato que la bebida sabía extraño, lo que permitió alertar rápidamente a sus allegados.

Cargos penales

Tras recibir el aviso pertinente, los oficiales procedieron con la detención del empleado. El acusado enfrenta acusaciones por mezcla de sustancias nocivas, crueldad hacia personas con enfermedades o agresión agravada.

El hombre podría recibir una pena máxima de dos años de prisión o una multa de mil dólares en caso de ser condenado. La agencia Heaven on Earth repudió el accionar del sujeto mediante un comunicado oficial.

"La administración del personal de Heaven On Earth Network Inc. está profundamente entristecida al ver lo que ocurrió en el video reciente compartido en las redes sociales", expresaron desde el servicio de salud.

"La salud o seguridad del cliente es nuestra prioridad número uno, no toleramos ningún abuso por parte de nuestra agencia", agregaron los voceros. Además, detallaron que tomaron medidas inmediatas, retiraron al trabajador del domicilio para luego trasladar a la víctima a la sala de emergencias con fines de evaluación médica.